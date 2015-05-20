Lella Costa porta la “Lisistrata” di Aristofane al teatro delle Energie di Grottammare Martedì 3 marzo alle ore 21.00

123 Letture Cultura e Spettacoli

“Lisistrata” di Aristofane con Lella Costa protagonista diretta dalla regia di Serena Sinigaglia sarà martedì 3 marzo al Teatro delle Energie di Grottammare, nuovo appuntamento di ‘Scene d’Artista’, rassegna proposta da Comune e l’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

«Una guerra interminabile, – si legge nella presentazione – un mondo sull’orlo del collasso e un’unica, folle arma di ribellione: lo sciopero del sesso. Lisistrata torna sul palco, irresistibile e attualissima, per gridare: “Donne di tutto il mondo, unitevi”. La commedia si regge su un presupposto terribilmente serio e grave: la guerra. Lisistrata (la protagonista) sembra scritta come un’eroina della tragedia. Altro che commedia!

Un’Atene dove non ci sono più uomini, perché tutti al fronte. Un mondo che si sta sgretolando e intanto politici e tecnocrati di Atene e di Sparta che non sanno, non possono, non vogliono risolvere la situazione. Ci ricorda qualcosa?

La grande commedia è sempre una provocazione, scandalo che scuote le coscienze. È l’assurdo che si fa segno di ribellione, di visioni altre, magari poco probabili ma forse possibili. Lo sciopero del sesso da parte delle donne può essere una soluzione per fermare la guerra? Per rilanciare la vita e l’amore? Oggi più di ieri questa esilarante e perfetta commedia ci parla. Il suo antico richiamo risuona potente: “Donne di tutto il mondo, unitevi! Perché non ci provate? Magari è la volta buona che ci riuscite!”»

La traduzione dal greco antico è di Nicola Cadoni ed Emanuele Aldrovandi e Serena Sinigaglia ne hanno curato l’adattamento teatrale. Con l’attrice milanese sono sul palco (in ordine alfabetico): Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini. La produzione è di Inda e Teatro Carcano.

Lo spettacolo tornerà in aprile al Teatro Pergolesi di Jesi il 14, al Feronia di San Severino il 15 e allo Sperimentale di Pesaro per quattro repliche dal 16 al 19.

Scene d’Artista prosegue il 24 marzo con Mario Perrotta in “Nel Blu. Avere tra le braccia tanta felicità” e si chiude il 10 aprile con “Gli amori difficili di Italo Calvino” con Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo, rinviato all’apertura di cartellone.

Biglietti e informazioni Biglietteria del Teatro delle Energie la sera di spettacolo dalle 19,30; Ufficio Cultura del Comune di Grottammare (tel. 0735/739240); biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439) e, on line, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.