Massignano, scontro tra un’automobile e un furgone: morta una donna Ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano

Una donna di circa 50 anni di Montefiore dell’Aso ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 13 agosto: inutile ogni tentativo di soccorso dopo un incidente stradale verificatosi nel territorio comunale di Massignano.

Lo scontro ha avuto luogo intorno alle ore 9.00 lungo la Strada Provinciale 91 “Valmenocchia”, nei pressi dell’incrocio con le contrade Villa Santi e San Pietro. Coinvolti un furgone e una Fiat Panda, la cui conducente era già deceduta all’arrivo dei soccorritori: il personale sanitario del 118, infatti, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’impatto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere e si sono occupati di recuperare il furgone, rimasto in bilico a seguito dell’incidente.