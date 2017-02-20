Grottammare si mobilita per i piccoli pazienti dell’ospedale Salesi Attraverso l'iniziativa "Il mio supereroe a Grottammare"

118 Letture Cronaca

Un progetto dal grande valore umano e artistico sta animando Grottammare in questi giorni estivi: si tratta di “Il mio supereroe a Grottammare”, un’iniziativa realizzata dall’Associazione Altro Orizzonte, in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi ETS, gli artisti Francesco Colella e Patrizio Moscardelli, e numerose realtà associative del territorio, come il Lido degli Aranci, il Circolo Tennis, Rattatù e l’associazione Paese Alto.

Il progetto ha preso vita lunedì 11 agosto presso il residence “Le Terrazze”, dove circa 50 bambini accompagnati dalle loro famiglie si sono ritrovati per esprimere su tela le proprie emozioni e visioni di supereroi. Un pomeriggio di creatività, gioco e solidarietà che ha unito generazioni diverse in nome di una causa importante: sostenere la Fondazione legata all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona.

Durante l’evento, i piccoli artisti, guidati dall’artista Patrizio Moscardelli, hanno ricevuto la visita del dott. Antonello Maraldo, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ed ex Presidente della Fondazione Salesi. Oggi è anche Vicepresidente dell’Associazione Altro Orizzonte. Le sue parole hanno sottolineato il significato profondo del progetto: “Il nostro desiderio è quello di porre l’attenzione verso l’Ospedale pediatrico marchigiano. Proponiamo una prospettiva diversa: far comprendere che c’è una strada che parte dal gioco e arriva alla cura dell’altro, in questo caso dei più piccoli. Questa è un’iniziativa leggera, ma che mira a una meta alta”, ha dichiarato Maraldo.

Il progetto proseguirà nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 agosto, quando il Lungomare di Grottammare si trasformerà in una suggestiva galleria d’arte a cielo aperto, con l’esposizione delle opere realizzate dai bambini presso il Circolo Tennis locale.

L’appuntamento più atteso è previsto per la sera di martedì 26 agosto alle ore 21:15, quando si terrà una grande asta di beneficenza. Le opere dei bambini, insieme a quelle degli artisti locali, saranno messe all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Salesi, che ogni giorno si prende cura della salute e del benessere dei bambini ricoverati.

L’associazione Altro Orizzonte ringrazia tutti i bambini intervenuti con le loro famiglie, il Maestro Patrizio Moscardelli e il residence “Le Terrazze” per l’ospitalità offerta durante il primo incontro con i bambini, sottolineando la generosità e l’attenzione di Nikola Ljuljdjuraj, che ha contribuito anche con una merenda molto apprezzata da tutti i partecipanti.

Durante l’evento del 26 agosto sarà anche ricordato Angelo Maria Ricci, storico disegnatore e simbolo del fumetto italiano, con un momento dedicato alla sua memoria.

Un gesto d’amore concreto, che dimostra come, partendo dal gioco e dalla creatività, sia possibile trasmettere messaggi di solidarietà e costruire un futuro più attento ai bisogni dei più piccoli.