Grottammare, scuolabus travolge ragazzina di 12 anni

Scattato per lei il trasferimento in codice rosso all'ospedale Salesi di Ancona

Cronaca
Eliambulanza

C’è apprensione a Grottammare per le condizioni di salute di una ragazzina di 12 anni, investita da uno scuolabus nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre.

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane sarebbe stata travolta in via Frana dallo stesso mezzo dal quale era scesa appena qualche secondo prima: nel violento impatto avrebbe sofferto seri traumi alla testa.

Soccorsa sul luogo dell’investimento dal personale sanitario del 118, la 12enne è poi stata trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona, dov’è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.

