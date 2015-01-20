Monteprandone festeggia i 30 anni della Mostra Nazionale di Arte Presepiale A realizzarla è l'associazione "Segui la Cometa": inaugurazione lunedì 8 dicembre a Palazzo Parissi

Da 30 anni, nel borgo storico di Monteprandone, nel periodo natalizio, rivive la magia dei presepi grazie all’Associazione “Segui la Cometa” di Monteprandone che da tre decenni organizza la Mostra Nazionale di Arte Presepiale.

La più pregiata e apprezzata esposizione di Presepi artistici del Centro Italia sarà aperta al pubblico lunedì 8 dicembre, alle ore 15:30, a Palazzo Parissi, in vicolo della Dama a Monteprandone.

Per celebrare il 30esimo anno vita, gli sforzi organizzativi dell’associazione “Segui la Cometa”, daranno a visitatori e turisti possibilità di ammirare ben 70, tra presepi aperti e diorami prospettici, in prevalenza presepi ispirati a temi contemporanei, con tante novità a livello tecnico, provenienti da tutta Italia.

Gli autori, artisti di fama nazionale e internazionale, esporranno presepi di alto valore tecnico e artistico e il visitatore che percorrerà le sale espositive potrà godere della bellezza delle opere d’arte uniche nel proprio genere, ammirando le innovative tecniche di lavorazione che ciascun artista utilizza per creare veri e propri gioielli dell’arte presepiale.

Tra i diorami di particolare interesse si segnalano quelli realizzati dagli allievi della locale Accademia d’Arte presepiale, diretta dal Maestro presepista Giovanni Rosati. Tra gli artisti di maggior rilievo ci saranno: Ulderico Russo, Franco Coletta, Francesco Farano, Domenico Petrucci, Luigi Recchia quest’ultimo presenterà un particolarissimo presepe aperto, ambientato nel 1945, sul tema della pace e Pierangelo Bertagnin che proporrà un presepe alpino friulano.

La novità assoluta di quest’anno è che la maggioranza dei presepi hanno statue d’autore oppure statuine realizzate in 3D, una scelta stilistica che offre la possibilità agli artisti di poter esprimere la propria idea e contestualizzare i personaggi in contesti più disparati.

Altra novità della 30esima edizione della mostra sarà un laboratorio aperto alle famiglie sull’arte presepiale, in cui il Maestro Rosati dimostrerà come si realizza un presepe artistico. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Monteprandone, si terrà domenica 21 dicembre, alle ore 16 al Museo dei Codici. E’ necessaria la prenotazione al numero 3347063797.

La mostra sarà aperta fino a giorno dell’Epifania secondo questi giorni e orari: dall’8 al 24 dicembre solo Festivi e Prefestivi, dalle 15:30 alle 19:30; dal 25 Dicembre al 6 Gennaio tutti i giorni, dalle 15:30 alle 19:30.