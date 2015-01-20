Presentato a Grottammare il calendario artistico “Il Tarpato 2026” Per celebrare il centenario della nascita di Giacomo Pomili

A conclusione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Giacomo Pomili, detto “Il Tarpato” (1925-1997), è stato presentato il calendario artistico “Il Tarpato 2026”. L’iniziativa segna il ritorno di un progetto editoriale che, fino al 2010, aveva contribuito a riportare l’attenzione sull’artista grottammarese, oggi riconosciuto per la visione originale e la forza espressiva delle sue opere.

In copertina, la Madonna della Marina su sfondo azzurro simboleggia la profonda spiritualità e devozione di Pomili. Sfogliando i mesi, si potranno ammirare riproduzioni di paesaggi e nature morte, stampate in alta risoluzione su carta certificata FSC, grazie alle fotografie di Dino Cappelletti.

Il calendario, curato da Tiziana Capocasa, è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e di sponsor locali quali Banca del Piceno, ristorante Borgo Antico ed Emilcar.

La presentazione ufficiale si è svolta al Kursaal, nel corso della tavola rotonda che ha chiuso le celebrazioni ed alla quale hanno preso parte lo storico dell’arte Andrea Viozzi, il divulgatore culturale Filippo Massacci, Dino Cappelletti e la poetessa Eva Maria Capriotti, oltre al presidente del Comitato del Centenario, che ha tracciato il bilancio delle attività partite nel corso dell’estate.

Nell’occasione, il sindaco Alessandro Rocchi e l’ assessore alla Crescita culturale Lorenzo Rossi hanno sottolineato l’intenzione di proseguire con progetti mirati per valorizzare ulteriormente la figura di Pomili e mantenere viva la sua eredità artistica.