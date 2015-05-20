Prende il via la campagna “Pappa Fish” a Monteprandone Si pone l'obiettivo di incentivare il consumo di pesce fresco nelle mense scolastiche

Il Comune di Monteprandone aderisce alla campagna educativo–alimentare “Pappa Fish”, promossa dalla Regione Marche nell’ambito del PN FEAMPA Italia 2021/2027 – Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura Reg. (UE) 2021/1139, con l’obiettivo di incentivare il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche e rafforzare l’educazione alimentare tra le giovani generazioni.

L’Amministrazione comunale ha partecipato al bando regionale rivolto ai Comuni marchigiani e ai gestori del servizio di refezione scolastica, ottenendo un contributo destinato all’introduzione e alla valorizzazione del prodotto ittico fresco locale nei menù delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio.

«Progetti come “Pappa Fish” rappresentano un’opportunità concreta per promuovere corretti stili di vita fin dall’infanzia – sottolineano il Sindaco Sergio Loggi e Assessore Daniela Morelli -”Portare nelle mense il pesce fresco del nostro mare significa investire sulla salute dei bambini e, allo stesso tempo, valorizzare le risorse del territorio e la nostra tradizione»”

L’iniziativa prevede l’inserimento del pesce fresco locale massimo: alici, suri, moli, sgombri, e totani ma anche la trota salmonata e fario. Sono solo alcune delle tipologie di pesci e molluschi che, interpretate in ricette appetitose, arriveranno sulle mense degli alunni a seconda della disponibilità e della stagione e sarà avviato venerdì 6 marzo. Inoltre prevede anche un percorso educativo rivolto agli alunni e saranno realizzate attività didattiche finalizzate ad approfondire il valore nutrizionale del pesce, la sostenibilità della filiera ittica regionale e l’importanza di un’alimentazione equilibrata. Le attività educative saranno curate dagli educatori qualificati della Partners in Service srl “PMI Innovativa” CEA “Ambiente e Mare”, riconosciuto dalla Regione Marche, attraverso laboratori interattivi e momenti di confronto pensati per stimolare curiosità e consapevolezza nei confronti del cibo.

Con l’adesione a “Pappa Fish”, il Comune di Monteprandone conferma la propria attenzione verso una ristorazione scolastica di qualità, capace di coniugare salute, educazione alimentare e valorizzazione delle produzioni locali..

Si ringrazia il Responsabile Servizi Ristorazione “Dussmann Service srl”, per la fattiva collaborazione al progetto