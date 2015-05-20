Grande partecipazione a Comunanza per l’incontro promosso da CNA Al centro dell'evento ZES, bandi e strumenti a disposizione degli imprenditori

167 Letture Economia

Prosegue l’impegno delle CNA di Ascoli Piceno e di Fermo sulle opportunità di finanziamento e riqualificazione delle aree interne, protagoniste lo scorso venerdì 27 febbraio di un incontro che ha visto decine di imprenditori, professionisti rappresentanti delle istituzioni e del mondo del credito fare il punto su bandi e strumenti a disposizione di chi fa impresa.

Per l’occasione, la sala consiliare del Comune di Comunanza ha ospitato il quinto appuntamento di una serie di incontri che le associazioni territoriali di Ascoli e Fermo, da ormai due anni a questa parte, promuovono tra Comunanza e Amandola per fornire agli imprenditori dell’entroterra tutte le informazioni utili per sfruttare al meglio i bandi attivi e quelli di prossima uscita.

Anche in quest’ultima tappa di Comunanza, grazie al contributo di rappresentanti istituzionali ed esperti in materia di bandi e accesso al credito, l’incontro promosso dalle due CNA territoriali in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche, Regione Marche, Banca del Piceno, il confidi Uni.Co. e Glocal ha contribuito a far luce sull’ampio ventaglio di risorse stanziate per riqualificare il tessuto imprenditoriale e contrastare i rischi legati alla desertificazione dei servizi e allo spopolamento.

Dopo i saluti di Domenico Sacconi e Adolfo Marinangeli, rispettivamente sindaci di Comunanza e Amandola, il dibattito è entrato nel vivo attraverso l’intervento dell’imprenditore comunanzese, nonché presidente CNA Area Montana Ascoli Piceno, Andrea Passaretti, che ha sottolineato l’importanza di poter contare su strumenti idonei alle esigenze di micro e piccole imprese. Strumenti da sfruttare al meglio con il contributo degli istituti di credito, come confermato dal vicedirettore generale di Banca del Piceno Andrea Mattetti, e del confidi Uni.Co., rappresentato dal responsabile Finanza agevolata Alessandro Righi.

Nel suo intervento, Righi ha condiviso con gli imprenditori del Piceno e del Fermano un’ampia panoramica su bandi e opportunità in arrivo, a cominciare dall’accesso al credito e agli investimenti in chiave green garantito dai Fondi Bei – Iccrea Regione Marche, attivi da ieri. Spazio anche alla Nuova Sabatini, rifinanziata per l’acquisto di beni strumentali, e alle opportunità per giovani imprenditori garantite dal programma Autoimpiego Centro-Nord, con contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività. Da segnalare, inoltre, i bandi regionali dedicati all’artigianato artistico tipico e tradizionale, con contributi per ammodernamento dei laboratori e promozione commerciale, il Fondo deindustrializzazione Piceno Consind e il bando “Creazione d’impresa” che uscirà nelle prossime settimane.

Un quadro aggiornato e operativo per programmare gli investimenti e cogliere le risorse disponibili, tra cui spiccano, ovviamente, le agevolazioni previste dalla Zona Economica Speciale. Dopo aver accompagnato le imprese nella presentazione delle domande relative al 2025, CNA ha scelto di riservare un ampio spazio alla Zes, un’opportunità strategica per il rilancio dell’economia locale, come sottolineato dal Commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli e dall’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, che nei loro interventi hanno evidenziato l’importanza delle semplificazioni amministrative per favorire nuovi investimenti, garantire tempestività di intervento e dare nuova linfa a chi fa impresa, anche grazie alla possibilità di cumulare la ZES con altri contributi e misure per massimizzare le opportunità per le imprese.

Presenti in collegamento anche il Ceo di Glocal – partner di CNA nell’assistere le imprese nella presentazione delle domande – Sandro Pavan e la consulente Glocal Tina Pettinato, che hanno fornito a imprenditori e professionisti tutte le informazioni necessarie sul tema del credito di imposta Zes, illustrando dettagliatamente il ruolo di supporto alle imprese svolto dalla società in collaborazione con associazione e confidi.

A completare l’approfondimento è stato l’intervento del consulente della Struttura commissariale Stefano Massari, che ha offerto un contributo tecnico nel chiarire il perimetro delle agevolazioni e le condizioni di accesso, mettendo a disposizione delle imprese un quadro istituzionale aggiornato della misura. Al termine dell’incontro, Massari e i consulenti Glocal hanno risposto alle numerose domande emerse dalla platea, confrontandosi direttamente con imprenditori e professionisti per sciogliere dubbi operativi e fornire indicazioni concrete sui prossimi passaggi.

A chiudere l’incontro sono stati Francesco Balloni e Andrea Caranfa, rispettivamente direttori di CNA Ascoli Piceno e CNA Fermo, che hanno ribadito la volontà dell’associazione di presidiare con continuità un territorio che, complessivamente, coinvolge oltre 1.000 associati nelle due province, e di accompagnare le imprese in una fase ricca di opportunità, superando ogni campanilismo e ragionando in maniera sistemica con imprese, istituzioni e sistema del credito.

«La partecipazione registrata da questo incontro, al pari dei precedenti, dimostra quanto sia importante lavorare insieme per un obiettivo comune – dichiarano Ballonie Caranfa – In questi anni alcuni bandi, come quelli di NextAppennino e Credito Futuro Marche, hanno esaurito rapidamente le risorse perché rispondevano a esigenze reali delle imprese. Quando le misure sono mirate e il lavoro di accompagnamento è efficace, i risultati arrivano. Sulla scia del lavoro svolto in questi anni invitiamo imprenditori e professionisti a rivolgersi ai nostri uffici, affinché ogni opportunità venga sfruttata al meglio».

«È fondamentale che imprenditori e professionisti sappiano intercettare queste risorse e trasformarle in progetti capaci di valorizzare le bellezze e le potenzialità delle nostre comunità – dichiarano i sindaci Domenico Sacconi e Adolfo Marinangeli – Dobbiamo mettere insieme competenze e strumenti, fare squadra e utilizzare al meglio le risorse disponibili per rafforzare il tessuto economico locale e offrire prospettive concrete alle nuove generazioni. Ringraziamo la CNA per lo stimolo e per il lavoro svolto in favore del territorio».

da: CNA Ascoli Piceno