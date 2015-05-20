Il Lions Club San Benedetto incontra gli studenti dell’IIS “Capriotti” Nell'ambito del "Progetto Martina"

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il “Progetto Martina”, l’iniziativa promossa dal Lions Club San Benedetto del Tronto dedicata all’informazione e alla prevenzione delle malattie oncologiche tra i giovani.

Nelle giornate del 3 marzo e del 6 marzo, il dottor Mario Sfrappini incontra gli studenti dell’IIS Capriotti di San Benedetto del Tronto per un momento di approfondimento sui corretti stili di vita e sulle principali strategie di prevenzione delle patologie neoplastiche.

Nella giornata del 3 marzo, l’incontro è stato introdotto dal presidente del club, Giorgio Mataloni, che ha illustrato agli studenti il ruolo e le finalità del mondo Lions, realtà da sempre impegnata nel servizio alla comunità e particolarmente vicina al mondo della scuola: presente anche Fiorella De Angelis, socia Lions e presidente provinciale dell’Ordine dei Medici.

Il dottor Sfrappini ha focalizzato il proprio intervento sui comportamenti quotidiani che possono incidere in maniera significativa sulla riduzione del rischio oncologico.

«Abbiamo parlato di corretti stili di vita e di modalità di prevenzione delle malattie neoplastiche – ha dichiarato il dottor Sfrappini –. Sono state illustrate anche le modalità di auto-osservazione della cute e di auto-palpazione del seno e dello scroto, strumenti semplici ma preziosi sussidi alla diagnosi precoce. Informare i giovani significa metterli nelle condizioni di diventare protagonisti consapevoli della propria salute».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione legato a Corri con Martina – Premio Domenico Mozzoni, la gara podistica e passeggiata ludico-motoria a sostegno della ricerca contro il cancro, giunta nel 2026 alla sua undicesima edizione. La manifestazione si svolgerà, come da tradizione, l’ultima domenica di maggio sul lungomare di San Benedetto del Tronto.

Dedicata a Martina, giovane donna che prima di morire per un tumore al seno aveva esortato a “informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute”, la manifestazione rappresenta non solo un momento sportivo e solidale, ma anche un’occasione concreta per rafforzare il messaggio che prevenzione e informazione restano, ancora oggi, le armi più efficaci nella lotta contro il cancro.

“Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni” è organizzata dai Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola e Valdaso, insieme al Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione tecnica dell’ASD Running Team d’lu Mont.