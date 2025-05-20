Adesso AP
Montemonaco, via libera agli interventi sulla scuola “Don Angelo Albertini”

Saranno investiti 2,8 milioni di euro

Montemonaco

Non solo una scuola, ma anche un luogo di aggregazione e presidio per la sicurezza in caso di future emergenze: la Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di ripristino con adeguamento sismico della scuola “Don Angelo Albertini” nel comune di Montemonaco (Ap).

Il progetto prevede un investimento complessivo pari a 2.800.000 euro e mira a restituire piena funzionalità all’edificio scolastico, migliorandone la sicurezza strutturale e ampliandone le funzioni.

L’edificio (superficie lorda totale di circa 1.000 metri quadrati), costruito nel 1963 e gravemente danneggiato dal sisma del 2016/2017, sarà oggetto di un adeguamento che prevede la demolizione dell’ultimo piano e della copertura in laterocemento, sostituita da una nuova struttura in legno. Le murature saranno rinforzate con intonaco armato e rete Gfrp, mentre verranno eseguiti interventi di ripristino delle lesioni e degli impianti.

La nuova organizzazione degli spazi prevede al piano terra la scuola dell’infanzia, con aule didattiche, mensa e servizi dedicati. Saranno inoltre realizzati uffici comunali, inclusa la sede del Centro Operativo Comunale con ingresso indipendente. Al piano primo troveranno spazio locali per le associazioni e una sala conferenze da 80 posti, destinata ad attività culturali e sociali. «Un via libera fondamentale per un edificio strategico, destinato a diventare un punto di riferimento educativo, operativo e culturale per Montemonaco e il suo territorio – spiega il commissario alla ricostruzione – Ringrazio per il supporto ed il lavoro di squadra il Comune, l’Ufficio Speciale Ricostruzione e la Regione Marche».

Sulla stessa linea l’amministrazione comunale di Montemonaco: «La ristrutturazione dell’edificio scolastico, con spazi dedicati alla scuola e alle associazioni locali avrà un impatto significativo sulla comunità. Sarà un luogo di aggregazione e crescita, dove i giovani e non solo, potranno incontrarsi, imparare e condividere esperienze. Un eccellente lavoro di squadra, che merita sicuramente grande apprezzamento e riconoscimento»

