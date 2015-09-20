Adesso AP
24°
Venerdì
17° / 31°
Sabato
18° / 29°
Domenica
16° / 29°
Lunedì
17° / 30°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Acquasanta Terme, 71enne muore travolto da un escavatore

La scoperta è stata fatta nella notte tra martedì e mercoledì

521 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Uomo travolto da un escavatore ad Acquasanta Terme

Tragica scoperta ad Acquasanta Terme nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre: un 71enne del luogo è stato trovato privo di vita presso un appezzamento di terreno di sua proprietà.

A lanciare l’allarme in serata sono stati i familiari della vittima, che non aveva fatto ritorno a casa. I mezzi di soccorso si sono così recati in località Valledacqua, dove intorno alle ore 1.45 hanno rinvenuto l’uomo sotto un escavatore, ribaltatosi su di lui per cause in fase di ricostruzione. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a sollevare il mezzo in modo tale da recuperare il corpo del 71enne, il cui decesso è stato accertato dal personale sanitario del 118.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni