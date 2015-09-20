Acquasanta Terme, 71enne muore travolto da un escavatore
La scoperta è stata fatta nella notte tra martedì e mercoledì
Tragica scoperta ad Acquasanta Terme nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre: un 71enne del luogo è stato trovato privo di vita presso un appezzamento di terreno di sua proprietà.
A lanciare l’allarme in serata sono stati i familiari della vittima, che non aveva fatto ritorno a casa. I mezzi di soccorso si sono così recati in località Valledacqua, dove intorno alle ore 1.45 hanno rinvenuto l’uomo sotto un escavatore, ribaltatosi su di lui per cause in fase di ricostruzione. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a sollevare il mezzo in modo tale da recuperare il corpo del 71enne, il cui decesso è stato accertato dal personale sanitario del 118.
