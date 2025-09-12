Ascoli Piceno, consegnati i lavori della scuola “Malaspina” Previsti interventi per un valore di oltre 5,6 milioni di euro

Sono stati consegnati lunedì mattina i lavori della scuola “Malaspina “di Ascoli Piceno. L’intervento mira al miglioramento sismico d’edificio scolastico, tramite azioni strutturali e di adeguamento impiantistico e funzionale oltre a energetico e acustico e non ultimo estetico, ma ci saranno anche interventi che riguarderanno anche l’impianto termico e di condizionamento, il comfort acustico, impermeabilizzazioni e copertura.

Si punta alla linearità e al minimalismo dell’intervento, che si traducono con un rispetto reverenziale nei confronti dell’edificio, caratterizzato da canoni estetici storici di elevata importanza. Il cronoprogramma è fissato in 420 giorni (Novembre 2026) e il costo totale è di 5.659.960,03 euro. L’immobile si compone di un unico corpo di fabbrica di superficie complessiva di circa 3.570 mq e si sviluppa su 4 livelli di cui un piano seminterrato e 3 piani fuori terra.

“L’avvio dei lavori nella scuola Malaspina è la prova concreta di una grande sinergia efficace insieme al Comune, alla struttura commissariale e Usr – spiega il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – In questo modo vogliamo garantire la piena sicurezza degli studenti che potranno tornare in un edificio sicuro, moderno e confortevole. Qui non si tratta soltanto di un cantiere, ma di un forte e chiaro investimento sul futuro dei nostri ragazzi e delle famiglie”.