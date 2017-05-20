Adesso AP
Sabato
6° / 20°
Domenica
11° / 24°
Lunedì
9° / 19°
Martedì
9° / 22°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Monteprandone, proseguono a ottobre i controlli autovelox della Polizia Locale

Saranno effettuati in cinque diverse occasioni tra il 6 e il 27 ottobre

101 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Polizia Locale

Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di ottobre, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.

Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:

Lunedì 6 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 S.R. 235 C.da Sant’Anna
Martedì 14 ottobre dalle 9:00 alle 11:00 Via 80^ Strada
Martedì 14 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 Via Scopa
Sabato 25 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 S.R. 235 C.da Sant’Anna
Lunedì 27 ottobre dalle 13:00 alle 17:00 S.R. 235 C.da San Donato

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni