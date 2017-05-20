Monteprandone, proseguono a ottobre i controlli autovelox della Polizia Locale
Saranno effettuati in cinque diverse occasioni tra il 6 e il 27 ottobre
101 Letture0 commenti
Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di ottobre, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.
Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:
• Lunedì 6 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 S.R. 235 C.da Sant’Anna
• Martedì 14 ottobre dalle 9:00 alle 11:00 Via 80^ Strada
• Martedì 14 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 Via Scopa
• Sabato 25 ottobre dalle 14:00 alle 18:00 S.R. 235 C.da Sant’Anna
• Lunedì 27 ottobre dalle 13:00 alle 17:00 S.R. 235 C.da San Donato
