Martedì 23 dicembre spettacolo fuori abbonamento al teatro Concordia di San Benedetto In scena "U. (un canto)"

Alessandro Sciarroni torna nella sua San Benedetto martedì 23 dicembre per la performance U. (un canto) proposta fuori abbonamento nella stagione del Teatro Concordia dalla collaborazione fra Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto. Lo spettacolo apre la nuova edizione di Teatroltre, il cartellone AMAT interamente dedicato alla contemporaneità.

U. (un canto) di Alessandro Sciarroni, con in scena Raissa Avilés, Alessandro Bandini, Margherita D’Adamo, Nicola Fadda, Diego Finazzi, Lucia Limonta e Annapaola Trevenzuoli per la produzione di Corpoceleste_C.C.00# e Marche Teatro, è una performance musicale la cui drammaturgia, curata da Sciarroni con Aurora Bauzà e Pere Jou, è costituita da canti corali tratti dal repertorio italiano composti tra la metà del secolo scorso e i giorni nostri.

I temi di questi canti parlano della relazione tra l’essere umano e la natura, del tempo che passa scandito dalle stagioni e dal lavoro nei campi, della relazione tra l’elemento umano e quello divino. Raccontano della bellezza e dello stupore dinanzi alla natura, di valori come pietà, compassione, perdono, tolleranza, sopportazione. Narrano dell’accettazione dei limiti umani rispetto al mistero dell’esistenza, della fragilità della vita, della sua transitorietà, della gioia e del privilegio di poterla vivere.

Gli interpreti di U. eseguono dal vivo i canti scelti uno dopo l’altro, alternando le scritture originali a profondi e lunghi silenzi. Durante tutta la durata della performance, a partire dal fondo dello spazio scenico, i cantanti avanzano verso il pubblico spostandosi lentamente e incessantemente all’unisono.

La forza dei contenuti di questi canti sottolinea quanto questa tradizione sia ancora straordinariamente viva. Attraverso il loro avanzare, i performer di U. consegnano agli spettatori la memoria di ciò che eravamo.

Casting, direzione musicale, training vocale sono di Aurora Bauzà e Pere Jou, collaboratore training vocale Oussama Mhanna, casting, consulenza drammaturgica, training fisico Elena Giannotti, styling Ettore Lombard, disegno luci e cura tecnica Valeria Foti, suono Francesco Rofi Pallone, cura, consiglio e sviluppo Lisa Gilardino. Lo spettacolo è una coproduzione Progetto RING (Festival Aperto – Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Bolzano Danza – Fondazione Haydn, FOG Triennale Milano Performing Arts, Torinodanza Festival, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale), Centquatre – Paris, Festival D’Automne à Paris, Snaporazverein, Maison de la Musique de Nanterre / in collaborazione con Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa col supporto di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Biglietti biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura) biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio). Info anche all’Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.

Inizio ore 20.45