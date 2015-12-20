Castignano, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato In corso l'esatta ricostruzione dell'accaduto: inutile ogni tentativo di soccorso

Resta ancora da ricostruire appieno l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro che, nella giornata di giovedì 18 dicembre, ha provocato il decesso di un operaio a Castignano.

Intorno a mezzogiorno, l’uomo stava manovrando un escavatore presso un edificio in ristrutturazione in località Ripaberarda quando, per cause non ancora chiarite, è rimasto schiacciato tra il mezzo e una parete.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli e il personale sanitario del 118: per l’operaio, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri.