Sabato 20 dicembre inaugurazione di “Largo della Solidarietà” a Monteprandone In collaborazione con l'Avis

Appuntamento da non perdere, sabato 20 Dicembre, nel Borgo Storico di Monteprandone, dove in occasione del Natale al Centopercento, i volontari Avis e l’Amministrazione Comunale, inaugureranno il nuovo “Largo della Solidarietà”, adiacente alla Sala Consiliare.

“Uno piccolo spazio che diventa uno dei simboli della solidarietà del nostro territorio”, dice Marcello Fratini, presidente dell’ Avis Monteprandone.

“In questi anni, l’Avis Comunale di Monteprandone si è impegnata a far crescere i valori del dono, con eventi promozionali e con la presenza costante nelle scuole del territorio e la collaborazione con le varie istituzioni e le tante associazioni presenti.

La nostra associazione vanta più di 500 soci donatori che grazie al loro prezioso contributo, incrementano le scorte di sangue e plasma necessarie a garantire l’autosufficienza regionale e soddisfare qualsiasi richiesta.

Sia nel capoluogo che a Centobuchi, sono presenti dei simboli che danno lustro alla nostra associazione e che ricordano che ognuno di noi può essere utile al prossimo e al bene comune.

Ricordiamo infatti la panchina Alibrì installata nel 2022 nel Parco della Conoscenza di Centobuchi e la panchina rossa posizionata all’interno del parco “Il Boschetto” di Monteprandone.

Inoltre, su iniziativa dell’Avis Provinciale di Ascoli Piceno, proprio sulla parete nord della sala Consiliare, in primavera, verrà posizionato “Il Grande Mosaico della Solidarietà”, un mosaico di maiolica raffigurante i luoghi simbolo dove hanno sede le 13 Avis Comunali del Piceno.”

Dopo l’inaugurazione del “Largo della Solidarietà” la festa si sposterà all’interno della Sala Consiliare, dove verranno premiati i vincitori della Borsa di Studio Avis, giovani donatori e collaboratori dell’Associazione che si sono distinti in ambito scolastico e che hanno scelto di donare qualcosa di loro stessi agli altri.

In tale occasione, Alessandro Savino, responsabile “scuola e formazione” dell’Avis di Monteprandone, presenterà il nuovo bando di concorso per l’anno scolastico 2025/2026.