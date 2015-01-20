Adesso AP
AscoliNotizie.it
Monossido di carbonio in un’abitazione di Grottammare, sei le persone intossicate

Tra di loro anche quattro minorenni

Vigili del fuoco, pompieri, 115

Nelle prime ore della mattinata di mercoledì 17 dicembre, sei persone (tra cui quattro minorenni) sono rimaste intossicate in un’abitazione di Grottammare.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 6.00. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto, che mediante le apposite strumentazioni hanno accertato la presenza di monossido di carbonio nell’aria. Si è quindi proceduto ad arieggiare l’appartamento fino al ripristino delle condizioni di salubrità di tutti i locali interessati.

 

