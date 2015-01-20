Presentazione ad Ascoli Piceno del libro “I Cammini della Rinascita” Appuntamento venerdì 19 dicembre alle ore 17.00

151 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 19 dicembre dalle ore 17 presso la libreria RINASCITA si terrà la Presentazione del libro “I Cammini della Rinascita. Tesori nascosti dell’Appennino centrale” (Giunti editore). Il Direttore dei Musei Civici Stefano Papetti dialoga con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e con l’autrice Chiara Giacobelli. Saluti istituzionali del Sindaco Marco Fioravanti.

Una guida per scoprire i paesaggi e i percorsi rinati dopo il sisma che nel 2016 colpì le regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Un territorio da percorrere a ritmo lento, per incontrare la natura, la storia, le leggende, l’arte, la spiritualità che hanno costituito l’essenza di questo scrigno di bellezze.

I Cammini della Rinascita rappresentano uno strumento essenziale per rigenerare le nostre comunità, grazie a quel “turismo lento” che non si limita a seguire soltanto i tracciati principali, ma da essi trae spunto per esplorarne i dintorni, valorizzando il patrimonio artistico e culturale dell’Italia centrale e facendo scoprire bellezze insolite e tesori nascosti. Turisti o pellegrini, i camminatori troveranno mete imperdibili e tesori più o meno noti da scoprire