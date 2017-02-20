Adesso AP
Poliziotto in pensione si lancia nel vuoto a Villa Pigna di Folignano

Inutile ogni tentativo di soccorso

Ambulanza, 118

Un poliziotto in pensione di 69 anni è morto lunedì 6 ottobre a Villa Pigna, frazione del comune di Folignano: inutile ogni tentativo di soccorso.

Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto, nel corso della mattinata l’uomo si sarebbe lanciato nel vuoto dal quinto piano della palazzina dove abitava.

La caduta di oltre dieci metri che ne è seguita non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118, che hanno poi trasportato la salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con loro sul luogo della tragedia anche i Carabinieri, cui sono spettati i rilievi del caso.

