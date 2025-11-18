Domenica 23 novembre iniziativa “Libera di Essere” a Monteprandone In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

119 Letture Cronaca

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si celebra ogni 25 novembre, l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione “Laboratorio Minimo Teatro” e la Cooperativa “On The Road”, presenta “Libera di Essere”, un pomeriggio che prevede diversi momenti tra teatro, proiezioni e riflessioni sul tema.

L’appuntamento si terrà domenica 23 novembre 2025, al Centro Pacetti di Centobuchi. Si partirà alle 17 con la performance artistica “Libera di Essere” del “Laboratorio Minimo Teatro”, non uno spettacolo tradizionale, ma un incontro. Un tempo di ascolto e condivisione in cui le parole delle donne tornano protagoniste. Letture autentiche e intense – racconti di dolore, coraggio e rinascita – accompagnate da momenti musicali che danno voce al desiderio di libertà e alla forza di ricominciare.

A seguire ci sarà la proiezione del cortometraggio “Lasciami Solo Tornare a Casa” del regista Marco Fausti che racconta una donna, prigioniera di un amore tossico, che trova la forza di spezzare le catene e riscrivere il significato di libertà.

Si proseguirà con gli interventi dell’assessora alle Pari Opportunità Stefania Grelli e della dott.ssa Alessandra Norcini psicologa che gestisce lo Sportello “Spazio Ascolto Donne” del Comune di Monteprandone, un servizio di accoglienza, sostegno e ascolto dedicato alle donne in difficoltà, uno spazio sicuro dove ritrovare forza, orientamento e fiducia.

Concluderanno i referenti della Società Cooperativa On the Road presentando il Centro Antiviolenza “Donna con Te”, le attività e i servizi offerti dagli sportelli territoriali alle donne vittime della violenza maschile: accoglienza, tutela, percorsi di autonomia e prevenzione.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito.