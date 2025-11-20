Ascoli Piceno ha ospitato l’evento “Sapori & Saperi” a sostegno dell’AIRC L'iniziativa è stata organizzata dalla sezione locale del Rotaract Club

Il Rotaract Club Ascoli Piceno, guidato dal presidente Tazio Andrea Marucci, ha organizzato la Fall Edition di “Sapori & Saperi”, tenutasi venerdì 14 novembre 2025 presso il ristorante “Angolo Divino” di Ascoli Piceno.

La serata ha unito convivialità e solidarietà grazie a una cena dai sapori autunnali accompagnata da un quiz interattivo a squadre, diretto da Werner Junior Quevedo, che ha coinvolto tutti i partecipanti. Presenti il presidente del Rotary Club Ascoli Piceno Roberto Paoletti ed i genitori di Maria Cristina Cocca che con la loro partecipazione hanno contribuito a dare un valore ancora più profondo all’iniziativa.

Il ricavato della serata sarà devoluto a “2090xAIRC”, progetto a sostegno della ricerca contro il cancro, con l’obiettivo di finanziare borse di studio per supportare concretamente il lavoro dei ricercatori. L’evento ha inoltre aderito al service divulgativo “2090xAVIS/ADMO”, promosso per sensibilizzare sulla donazione di sangue e di midollo osseo.

Nel corso della serata Rosaria Cocca ha ricordato così l’impegno della famiglia: «Noi, come famiglia Cocca, ci dedichiamo a questo forte impegno a favore della Fondazione AIRC, nella volontà di portare a compimento quelli che sono sempre stati i desideri di Maria Cristina. Mia figlia, nella dolorosa esperienza di vita vissuta, aveva personalmente compreso l’importanza della ricerca oncologica come unica arma contro il cancro, nella volontà di sconfiggere il cancro stesso e di alleviarne le sofferenze. La cultura della sensibilizzazione a questo problema e la cultura della prevenzione individuale sono perciò importantissime».

Il Rotaract Club Ascoli Piceno ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo al successo dell’iniziativa e confermando ancora una volta quanto il territorio sappia rispondere agli appuntamenti in cui si uniscono amicizia e impegno sociale. L’appuntamento è ora alle prossime attività del club, con nuove occasioni di incontro, servizio e condivisione.