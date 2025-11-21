Grottammare, al via la 2° edizione del festival “Il mondo disegnato” Andrà avanti fino a domenica 23 novembre

Si apre oggi alle 18.30, la seconda edizione del Festival dell’illustrazione “Il mondo disegnato”, in svolgimento dal 21-23 novembre tra il Palazzo Kursaal e la Biblioteca comunale con incontri con gli autori, eventi per ragazzi e mostre.

La manifestazione è diretta dal fumettista di fama nazionale Maicol & Mirco, che domenica mattina reinterpreterà la cabina Enel sul Lungomare della Repubblica, nell’ambito del progetto di urban painting previsto dal Festival.

Si comincia al MIC – Museo dell’Illustrazione Contemporanea: l’evento inaugurale vedrà la partecipazione di Tofolo (il nuovo nome d’arte di Davide Toffolo), che firma la prima delle mostre in programma per questa edizione.

L’esposizione si intitola “Atlantide sui Monti” e consiste in oltre 20 disegni originali di Tofolo ambientati nella Val Tramontina sopra la “sua” Pordenone.

“Questi disegni sono stati realizzati appositamente per il nostro festival e abbiamo pensato di farne un catalogo da regalare ai primi 250 visitatori della mostra”, annuncia il direttore artistico Maicol & Mirco, che, dopo l’inaugurazione, si intratterrà in dialogo con Tofolo per parlare del suo lavoro nell’incontro “Il mondo disegnato da Davide Toffolo”. A seguire firmacopie (ore 19.30, Sala Kursaal).

Da domani (sabato 22), invece, Riccardo Guasco occuperà lo Spazio K (primo piano Kursaal) con 20 vedute delle sue “Città visibili”.

L’inaugurazione con l’autore è fissata alle 18.30; seguirà l’incontro “Il mondo disegnato da Riccardo Guasco” raccontato dallo stesso Guasco in dialogo con Ale Giorgini e Maicol & Mirco (19.30, Sala Kursaal).

Domenica 23, il Festival si sposta nella Biblioteca comunale “Mario Rivosecchi” (via Matteotti, 41) ed apre alle ore 16, con un evento di promozione della lettura in famiglia. L’appuntamento prevede la lettura a base voce di “Case rosse” di S. Mattiangeli e Rita Petruccioli, edizioni il Castoro 2023. L’ incontro è in collaborazione con la Libreria Nave Cervo.

All’incontro seguirà l’apertura della mostra di Rita Petruccioli “Disegni per un mondo migliore”. L’inaugurazione è fissata alle ore 17. A seguire, l’autrice sarà in dialogo con Maicol & Mirco prima del firmacopie previsto in chiusura.

Sempre domenica, ma in mattinata, Maicol & Mirco sarà il protagonista dell’ultima sessione del progetto di “urban painting”, sostenuto da Comune e Enel Distribuzione.

L’iniziativa ha già coinvolto la cabina Enel, nei pressi della piazza Madonna della Speranza (quartiere Valtesino), illustrata dall’artista Nicola Alessandrini, e quella in via Procida (Lungomare quartiere Ischia), dove è intervenuto il fumettista Alessio Spataro.

Tutte le mostre potranno essere visitate fino all’8 dicembre. Gli orari sono consultabili su https://www.ilmondodisegnato.it/programma/.