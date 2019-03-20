Arquata del Tronto, approvati gli interventi riguardanti la frazione di Pretare Il commissario Castelli: "Puntiamo a ricostruire un tessuto sociale che possa far rinascere tutta Arquata"

Prosegue il percorso di ricostruzione e rigenerazione della frazione di Pretare, nel Comune di Arquata del Tronto. Nell’ambito dell’Ordinanza Speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, la cabina sisma ha approvato il progetto relativo agli interventi di ripristino delle opere di urbanizzazione, della viabilità e dei sottoservizi della frazione.

Il progetto, sviluppato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche in qualità di soggetto attuatore, è finalizzato alla messa in sicurezza del tessuto urbano, alla sistemazione delle aree interessate dalle delocalizzazioni e alla creazione delle condizioni necessarie per l’avvio e il completamento della ricostruzione privata.

Gli interventi previsti riguardano tre ambiti principali:

• la riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell’abitato

• il ripristino e la realizzazione della rete viaria

• la realizzazione dei sottoservizi

A seguito degli approfondimenti tecnici condotti in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica e, successivamente, di progettazione esecutiva, nonché del recepimento delle prescrizioni formulate dagli enti competenti, il quadro economico complessivo dell’intervento è stato aggiornato. L’importo finale, pari a 14,55 milioni di euro, è stato ritenuto congruo e necessario per garantire un’opera completa, sicura e pienamente conforme alle normative vigenti.

Gli incrementi di spesa sono riconducibili, in particolare, alla maggiore estensione delle opere di sostegno necessarie per la stabilità del territorio, all’adeguamento della viabilità e all’ampliamento dei sottoservizi, elementi indispensabili per assicurare condizioni strutturali e funzionali adeguate alla rinascita della frazione.

“Si tratta di un intervento strategico – sottolinea il commissario alla ricostruzione sisma Guido Castelli– che consentirà di restituire alla frazione di Pretare un assetto urbano sicuro e moderno, creando le basi per la ricostruzione degli edifici privati e per il ritorno stabile della comunità. La rigenerazione urbana è un elemento fondamentale della ricostruzione, puntiamo a ricostruire un tessuto sociale che possa far rinascere tutta Arquata. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Michele Franchi per la loro collaborazione”.

“È una giornata importante, il progetto era stato già provato dalla Conferenza dei servizi. Queste risorse in più serviranno a far partire senza intoppi i lavori per i sottoservizi nella frazione, dove ci sono anche tanti altri progetti in atto- dice il sindaco Michele Franchi Con la Ciip e l’Usr inizieremo, subito le feste, i lavori. Sarà un modo anche per spronare i progettisti a presentare i progetti, la macchina lavorativa deve accelerare. C’è un lavoro di squadra che sta portando risultati concreti”.