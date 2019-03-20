Pioggia di premi per il Circolo Nautico Sambenedettese In occasione dei recenti eventi organizzati in tutta la regione

L’anno si chiude con numerosi premi per i velisti del Circolo Nautico Sambenedettese, a dimostrazione del livello degli atleti e del circolo.

In occasione della Festa dello Sport del CONI provinciale, svoltasi ad Ascoli Piceno, è arrivato un importante riconoscimento per Giorgio Nibbi del CNS. Il giovane velista è stato premiato per i risultati ottenuti nel corso del 2025, una stagione particolarmente brillante che lo ha visto conquistare la medaglia d’argento nella classe Optimist e numerose altre vittorie nelle principali competizioni, confermandosi come uno dei talenti emergenti della vela giovanile del territorio.

Il giovane campione del CNS ha ricevuto un premio anche alla Festa dello Sport e dell’Amicizia del Comune di San Benedetto del Tronto, insieme ad Agata Bonaventura, vincitrice del Trofeo Optisud, Matteo Pincherle, Carlo Carincola, Lorenzo Caucci e Riccardo Marinucci per i loro prestigiosi risultati nel Campionato Flying Dutchman. Un premio è inoltre andato al CNS per il Nastro Rosa Tour, in cui il circolo ha vinto due regate, e per il terzo posto nel Platu25 di una delle barche scuola del CNS, la Ecclevì.

Ad Ancona, nella Sala CONI, il Comitato Regionale Fiv della Decima Zona Marche ha premiato Giorgio Nibbi, Agata Bonaventura, Antonio di Lorenzo, gli equipaggi che hanno partecipato al Nastro Rosa Tour e Platu25, oltre all’equipaggio Flying Dutch formato da Matteo Pincherle e Carlo Carincola.