Promozione dell’attività sportiva, al via il “Progetto Olimpia 2026” Coinvolte le scuole primarie di Colli del Tronto, Castorano, Offida, Appignano del Tronto e Villa Sant'Antonio

Siamo lieti di comunicare che a far data da giovedì 8 gennaio prenderà avvio il “Progetto Olimpia 2026”, progetto di avviamento alla pratica sportiva nelle prime classi della scuola primaria, promosso e ideato dalla Polisportiva Antroposport ASD in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, a valere sul bando “Sport e creatività a Scuola – 2025”.

Il “Progetto Olimpia” risponde a un bisogno urgente di intervento nel campo dell’educazione motoria nelle scuole primarie, fornendo un percorso strutturato e diversificato di avviamento alla pratica sportiva, mirando a promuovere uno sviluppo armonico del bambino, incentivando uno stile di vita attivo e una cultura del benessere fin dalla tenera età, partendo dalla pluriennale esperienza maturata sul campo:

– nella proposta e realizzazione sul territorio di attività di avviamento all’attività motoria e pratica sportiva a beneficio di bambini e ragazzi fino ai 14 anni, anche all’interno della Scuola;

– nella realizzazione dei “Sentieri Creativi dello Sport“, in qualità di partner tecnico-sportivo del Festival dei due Parchi (www.festivaldeidueparchi.it), basandosi su nuove ed originali prospettive di dialogo tra sport e altre aree rilevanti per il benessere quali, ad esempio, la tutela del patrimonio naturale e culturale, l’arte e la creatività, a livello sia nazionale che internazionale.

Il “Progetto Olimpia” andrà a beneficio degli alunni delle prime classi delle seguenti Scuole afferenti all’”Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino” di Ascoli Piceno:

– Scuola Primaria “Albertini” di Appignano del Tronto (AP);

– Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio (AP);

– Scuola Primaria di Colli del Tronto (AP);

– Scuola Primaria di Castorano (AP);

– Scuola Primaria di Offida (AP).

L’obiettivo primario del “Progetto Olimpia 2026” è quello di promuovere lo sviluppo di competenze motorie di base attraverso un programma motorio strutturato che include attività diversificate come minibasket, mini-volley, danza e giochi-sport, con la proposta di attività pensate non solo per far acquisire competenze tecniche, ma anche per incentivare il valore del movimento come fonte di benessere e salute, facilitando così l’adozione di uno stile di vita attivo fin dalla giovane età.

Il “Progetto Olimpia” fa propria la pluriennale esperienza maturata sul campo dalla Polisportiva Antroposport quale partner sportivo nella realizzazione del Festival dei due Parchi, manifestazione ideata e promossa dagli Istituti IPAEA e CIAC di Ascoli Piceno presieduti dalla Dott.ssa Italia Gabriella Sorgi, unitamente alla realizzazione sul territorio, attraverso operatori qualificati quali counselor antropo-sportivi e counselor antropo-artistici, di attività di avviamento all’attività motoria e pratica sportiva a beneficio di bambini e ragazzi sia all’interno che all’esterno della Scuola. La Polisportiva Antroposport basa il suo operare sugli studi e sulle esperienze degli Istituti IPAEA e CIAC di Ascoli Piceno che hanno evidenziato lo sport e le attività motorie in genere, in tutte le loro forme, come centro di gravità del benessere fisico, mentale e culturale.