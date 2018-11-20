Ad Ascoli Piceno è andato in scena il “Fine settimana del benessere” Centinaia di persone coinvolte

Centinaia di persone hanno preso parte alle numerose attività proposte all’interno del “Fine Settimana del Benessere”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con AST Ascoli Piceno e con il contributo di molte realtà associative del territorio. L’evento, che si è svolto nel corso del fine settimana, ha trasformato il centro storico in un grande spazio dedicato alla salute, al movimento e alla consapevolezza, attirando partecipanti provenienti non solo dalle Marche ma anche dall’Abruzzo.

Alla realizzazione del programma hanno collaborato U.S. Acli Marche, Cooperativa DLM, Lilt Siena e Ascoli Piceno, EventDom, Ascoli Da Vivere, Fiab Ascoli Piceno, Apicoltura Case Da Sole, Angeli del Bello, Laboratorio Alimentare Naturale, Plastic Free e Ascoli Musei, contribuendo a costruire un calendario ricco e variegato.

La prima giornata è stata dedicata in modo particolare alla prevenzione e al benessere psicofisico. Sono stati proposti laboratori gratuiti di Taijiquan, Qigong, Yoga e Pilates, che hanno permesso ai partecipanti di sperimentare discipline utili per migliorare equilibrio, respirazione e consapevolezza corporea. Accanto alle attività pratiche, non sono mancati momenti di approfondimento, come il convegno “Con il seno nel cuore”, dedicato ai percorsi di prevenzione oncologica e alla diffusione di una cultura della salute più attenta e informata.

La giornata si è arricchita anche con una passeggiata tematica che ha unito arte, cultura, storia e corretta alimentazione. I partecipanti hanno potuto degustare mieli locali e visitare il Laboratorio Naturale Alimentare, vivendo un’esperienza che ha messo in dialogo benessere, tradizioni e valorizzazione del territorio.

Il programma della seconda giornata è stato altrettanto intenso. Una passeggiata alla scoperta dei giardini urbani ha permesso di conoscere meglio gli spazi verdi della città, mentre diverse iniziative di cittadinanza attiva hanno coinvolto volontari nella rimozione dei graffiti vandalici e in una passeggiata antidegrado dedicata alla raccolta dei mozziconi. Riscontri positivi anche per il percorso in bici “Alla scoperta degli ori dei Longobardi”, che ha unito attività fisica e divulgazione storico-archeologica. La giornata si è conclusa con un laboratorio ludico dedicato al benessere attraverso il gioco, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e adulti in un momento di socialità positiva.

Il “Fine Settimana del Benessere” si conferma così un appuntamento capace di unire salute, cultura, ambiente e partecipazione civica, grazie al contributo congiunto dell’Amministrazione Comunale, dell’Ast di Ascoli Piceno, delle associazioni coinvolte e alla risposta entusiasta della cittadinanza.