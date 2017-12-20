Fabrizio Rosati è il Grottammarese dell’Anno 2025 La cerimonia di premiazione è in programma sabato 17 gennaio al teatro delle Energie

Sarà Fabrizio Rosati, presidente dell’associazione Presepe Vivente Grottammare, il protagonista della serata di sabato 17 gennaio al Teatro delle Energie, dove riceverà il Premio Grottammarese dell’Anno 2025, promosso dall’associazione Lido degli Aranci, nell’ambito dell’evento “Una rotonda sul mare”.

Il riconoscimento, annunciato lunedì scorso, dà valore a un percorso che nel tempo ha saputo coniugare identità locale, comunicazione e partecipazione, trasformando una tradizione radicata in un’esperienza viva e coinvolgente, con instancabile determinazione. Un lavoro che ha dato vita a proposte originali e riconoscibili, apprezzate da migliaia di visitatori, come dimostrano le 19 edizioni del Presepe Vivente, tanto per citare quella più recente (segue versione integrale della motivazione).

La presentazione ufficiale della serata si è svolta lunedì mattina a Palazzo Ravenna, alla presenza dei promotori del Premio e dell’Amministrazione comunale.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Alessandro Rocchi, che ha ringraziato l’associazione Lido degli Aranci per un’organizzazione che inaugura una programmazione annuale ampia e articolata.

Tullio Luciani, ideatore del Premio nel 1999, ha ricordato il valore di un appuntamento che negli anni ha messo in luce personalità capaci di rappresentare al meglio il tessuto culturale e sociale del territorio.

L’assessore alla Crescita culturale Lorenzo Rossi ha sottolineato l’attesa che accompagna ogni edizione, capace di valorizzare figure note e meno note ma sempre profondamente legate alla comunità locale.

Grazie alla collaborazione con il pittore Patrizio Moscardelli, anche quest’anno il titolo di Grottammarese dell’Anno troverà nell’arte la sua consacrazione. A Rosati sarà consegnata un’opera dell’artista GAPU (pseudonimo di Gabriele Pugliese), dedicata al volto di Sisto V.

Nel presentare il programma della serata (ore 21.15, ingresso 12 €) condotta da Manuela Cermignani e da sempre caratterizzata da intrattenimento e solidarietà (l’incasso sarà devoluto alla Fondazione Alessandro Troiani a sostegno dell’AIL), Rosina Bruni dell’associazione Lido degli Aranci ha ricordato la presenza di ospiti musicali e di spettacolo, tra cui la Little Tony Family e Rocco Gigolò, oltre alla consegna del Premio E207 alla famiglia del neonato nato in casa a Grottammare nel novembre scorso.

Motivazione – Grottammarese dell’Anno 2025

“Per la sua instancabile e inesauribile forza di volontà, che ha portato Grottammare a essere fulcro di iniziative sempre attente alle tradizioni.

Vera fucina di idee e manifestazioni per la promozione e riqualificazione di spazi urbani che hanno reso la nostra città tappa indiscussa di appuntamenti ormai diventati fondamentali per tutta la cittadinanza e ritrovo di migliaia e migliaia di turisti ogni anno.

Eventi come ‘ La fattoria didattica’, lo ‘Sbarco di papa Alessandro III’, ‘Vivi la via’ e, primo su tutti, il ‘Presepe vivente’, ormai alla sua 19° edizione, interessano un pubblico di tutte le età e coinvolgono intere generazioni, favorendo proficue e fattive collaborazioni anche con molte delle realtà associative presenti sul territorio”.