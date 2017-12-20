Aggressioni al personale sanitario, Nursind chiede un incontro con il Questore di Ascoli "Dare sicurezza a questi lavoratori significa garantire continuità assistenziale alla popolazione"

Illustrissimo Signor Questore di Ascoli Piceno,

l’Organizzazione Sindacale Nursind Ascoli Piceno, primo sindacato degli operatori sanitari nel territorio provinciale, chiede un incontro istituzionale per affrontare il tema delle aggressioni nei confronti del personale sanitario.

Gli episodi sono numerosi e recentissimi, segnalati in diversi reparti e servizi dell’AST di Ascoli Piceno. Chi lavora in corsia lo vive sulla propria pelle: turni intensi, ambienti affollati, situazioni che possono degenerare in pochi minuti e la sensazione di non avere una protezione adeguata. Non si limita a episodi verbali: sono state segnalate anche aggressioni fisiche ai danni degli operatori, con evidenti ricadute professionali e personali. Negli ultimi mesi questa dinamica è diventata ancora più evidente, lasciando negli operatori un senso di insicurezza crescente che non può essere ignorato.

Come sindacato non ci limitiamo a segnalare il problema: proponiamo un percorso che porti all’attivazione di misure concrete di difesa e tutela degli operatori. Esistono soluzioni già sperimentate in altre realtà italiane, applicabili anche al nostro territorio con buonsenso e senza stravolgere quell’organizzazione sanitaria che, nel tempo, ha garantito assistenza alla cittadinanza.

La sanità regge se chi la tiene in piedi può lavorare in sicurezza. Infermieri, OSS e altre figure sanitarie sostengono ogni giorno la collettività, spesso in silenzio e in condizioni complesse. Dare sicurezza a questi lavoratori significa garantire continuità assistenziale alla popolazione.

Restiamo in attesa di una data utile per l’incontro presso la Questura o in luogo da Voi indicato.

Cordiali saluti,

Il Segretario Provinciale di Ascoli Piceno

Dott. Maurizio Pelosi