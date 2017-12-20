Adesso AP
Educazione alla pace e ruolo della scuola, incontro all’Ospitale di Grottammare

Si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 16.30

Locandina dell'incontro "Educare alla pace in un mondo offeso dalla guerra"

La responsabilità educativa della scuola è il focus dell’incontro in programma venerdì 23 gennaio all’Ospitale, dove la Consulta per la fratellanza dei popoli del comune di Grottammare ha convocato esperti e studiosi per affrontare alcuni nodi centrali del dibattito educativo contemporaneo: la promozione della cultura della pace, il rischio di una crescente militarizzazione della scuola, il valore dell’educazione alla pace nell’azione del volontariato, il rapporto tra non violenza e conversione di civiltà.

L’iniziativa si intitola “Educare alla pace in un mondo offeso dalla guerra” e pone al fianco della Consulta l’associazione culturale Bottega del Terzo Settore e l’Università per la Pace (ore 16.30, Sala multimediale dell’Ospitale, Paese Alto).

L’incontro è aperto a tutti, ma in modo particolare ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, chiamati oggi più che mai a svolgere un ruolo centrale nella formazione delle giovani generazioni.

A sottolineare il senso dell’incontro è la presidente della Consulta per la Fratellanza tra i Popoli, Adriana Di Giorgi, che evidenzia come «l’obiettivo sia chiaro: attrezzare il mondo dell’istruzione ad affrontare un passaggio storico delicato, aiutando i giovani a leggere criticamente la realtà, a rifiutare la logica della guerra come destino inevitabile e a costruire percorsi di convivenza fondati sul dialogo, sulla giustizia e sulla pace”.

Il programma prevede gli interventi di:

Mario Busti, presidente dell’Università per la Pace delle Marche, sul tema “Promuovere oggi la cultura della pace”;

Serena Cavalletti, componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione- (Cgil Valore Scuola), interverrà su “Costruzione dell’identità, divieti e perimetri normativi: la militarizzazione della scuola dall’interno”;

Andrea Ballestrazzi, dottorando di ricerca in Filosofia Etica, Religioni all’Università della Svizzera Italiana FTL, porterà un contributo su “L’eduzione alla pace e l’azione del volontariato”;

Roberto Mancini, preside del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, parlerà di “non violenza e conversione di civiltà: il ruolo della scuola oggi”.

