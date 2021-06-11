Monteprandone, al via le iscrizioni per il soggiorno montano per over 60
In programma dal 15 al 25 giugno ad Aprica, in Valtellina
L’AUSER Insieme Monteprandone, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, organizza il soggiorno montano per cittadini over 60, in un hotel 4 stelle all inclusive, presso la località turistica Aprica (SO) in Valtellina, nel periodo dal 15 al 25 giugno 2026.
Per partecipare è necessario avere età minima 60 anni, idoneità fisica e di autosufficienza al soggiorno montano.
La domanda, corredata di documento d’identità, certificato medico attestante l’idoneità fisica, e attestazione ISEE 2026, dovrà essere presentata personalmente all’AUSER Insieme Monteprandone, presso il Centro Pacetti, dalle ore 14 alle ore 15, dal lunedì al sabato o trasmesse via mail all’indirizzo crcentobuchi@libero.itentro mercoledì 8 aprile 2026.
Il modello di domanda è reperibile presso il Pacetti oppure scaricabile sul sito del Comune www.comune.monteprandone.ap.it.
Costi e modalità di pagamento sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune. Per informazioni 3486008387 (Adriano Scarpetti).
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