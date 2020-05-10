Prende il via Altromare Festival a Grottammare In programma dal 2 al 16 maggio

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È stato presentato questa mattina in municipio il calendario di appuntamenti “Altromare Festival – Aspettando il Giro-E”, una rassegna declinata interamente ai temi della sostenibilità e al rilancio degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il calendario, che animerà il territorio dal 2 al 16 maggio, prepara la città ad accogliere la partenza della 5^ tappa del Giro-E Enel, la Grottammare-Fermo in programma sabato 16 maggio.

Organizzato da RCS Sport & Events, il Giro-E è la competizione ciclistica dedicata alle biciclette a pedalata assistita che percorre le stesse strade della “Corsa Rosa”. L’appuntamento di sabato 16 maggio rappresenterà un momento di straordinaria visibilità per il territorio, che nella stessa giornata accoglierà sia la partenza del Giro-E sia il passaggio dei professionisti del 109° Giro d’Italia.

Alla stesura del calendario hanno contribuito circa quaranta realtà associative del territorio, impegnate anche nell’animazione del Green Fun Village. Punto di riferimento di ogni tappa, il villaggio ospiterà momenti di intrattenimento e approfondimento sui temi promossi dal Giro -E, dedicati alla mobilità green, alla sostenibilità e alla transizione energetica.

L’attesa della carovana rosa coinvolgerà l’intera città: ad arricchire l’atmosfera urbana saranno le biciclette dipinte di rosa dai soci del Centro Sociale Sisto V, che verranno esposte in vari luoghi della città; parallelamente, gli operatori commerciali sono invitati a realizzare allestimenti a tema per le proprie vetrine: l’iniziativa “Vetrine in rosa” prevede infatti un contest che premierà l’allestimento più bello e originale.

Il programma degli eventi si apre sabato 2 maggio con il raduno MTB e podismo curato dall’Avis (ritrovo in piazza Kursaal ore 10.30). Tra i momenti più significativi del calendario, il sindaco Alessandro Rocchi ha sottolineato la presentazione del rapporto di sostenibilità “Grottammare Comune sostenibile” (7 maggio), l’inaugurazione del primo tratto della Ciclovia del Tesino sabato 9 e la giornata di domenica 10 dedicata a sport, inclusione e sicurezza stradale per i più piccoli. Non mancheranno approfondimenti storici sul legame tra Grottammare e il Giro d’Italia (11 maggio) e una mostra su Gino Bartali, che verrà inaugurata dalla nipote Gioia (12 maggio).

L’evento clou è fissato per sabato 16, quando in via Matteotti e piazza San Pio aprirà alle 9.30 il Green Fun Village. Alle 12.40 scatterà la 5^ tappa del Giro-E Enel Grottammare-Fermo, seguita nel pomeriggio (ore 15.30 circa) dal passaggio dell’8^ tappa del 109° Giro d’Italia.

L’iniziativa ha il sostegno di: Globo (Cosmo spa), Linergy srl, Spazio Conad (Grottammare distribuzione srl), Forlini sas, Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e Fermo, Cosmocolor.