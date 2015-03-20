Infortunio sul lavoro in un cantiere di Ascoli Piceno, ferito un operaio di 66 anni Scattato per lui il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Accertamenti in corso ad Ascoli Piceno sull’infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno in un cantiere edile.

A rimanere ferito in maniera grave è stato un operaio di 66 anni, al lavoro in via Piceno Apruntina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava su una piattaforma sospesa sul vano ascensore: a un certo punto, per cause sconosciute, il sistema di sicurezza è venuto meno, facendo così cadere la piattaforma da un’altezza di circa 8 metri.

Rimasto cosciente nonostante le gravi lesioni riportate nella caduta, il 66enne è stato raggiunto sul posto dai sanitari del 118, che dopo le prime cure del caso hanno disposto per lui il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. In corso le verifiche sull’accaduto da parte degli agenti della Polizia di Stato e del personale dell’ispettorato del lavoro.