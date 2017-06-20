San Benedetto del Tronto, Federico Buffa a “Nel cuore, nell’anima” Martedì 21 luglio con lo spettacolo "Il futuro è tra mezz’ora. Le ultime 48 ore di Lucio Dalla"

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Federico Buffa è in scena martedì 21 luglio con Cesare Pomarici in “Il futuro è tra mezz’ora. Le ultime 48 ore di Lucio Dalla” terzo appuntamento dell’edizione 2026 di “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” proposta in piazza Piacentini dal Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC.

Nato da un’idea di Luca Gnudi e scritto da Cesare Pomarici – in scena con Buffa e con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi a chitarra e voce – Il futuro è tra mezz’ora racconta la vita e l’opera di Lucio Dalla, ripercorrendo una per una la storia di tutte le canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux del febbraio 2012.

È un viaggio narrativo e musicale che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire – nella sua geniale complessità – un nuovo ritratto del grande cantautore bolognese.

L’apparato musicale, che prevede la rivisitazione di svariati brani del concerto di Montreux, è stato realizzato con l’obiettivo di restituire alle canzoni di Dalla qualcosa della loro ispirazione originaria, della loro dimensione spontanea precedente al processo di produzione discografica.

La rassegna si chiude venerdì 31 luglio con Stefano Fresi in “Dell’amore, della guerra e degli ultimi. Omaggio a Fabrizio De André”. in cui l’attore e musicista romano ridà voce ai dimenticati e gli emarginati ricordando l’attualità di Faber.

Biglietti posto unico 25 euro (ridotto a 20 per under-25) nelle biglietterie del circuito AMAT e vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) nei tre giorni precedenti e la sera di spettacolo direttamente in Piazza Piacentini. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Concordia. Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it. Inizio ore 21.30.