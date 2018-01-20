Scontro nella notte a Marina di Massignano, grave un’automobilista Per la donna si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona

Una donna è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale, verificatosi a Marina di Massignano nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 2.00. L’automobilista stava viaggiando lungo la Statale 16 “Adriatica” quando sarebbe finita contro un’autocisterna, che in quel momento si trovava posteggiata sul lato della carreggiata.

In seguito al tremendo schianto, la conducente è rimasta incastrata tra le lamiere della vettura, venendo poi estratta dai Vigili del Fuoco. Una volta sottoposta alle prime cure del caso da parte dei sanitari del 118, è stata infine trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri.