“Festa delle Associazioni” a Centobuchi di Monteprandone Sabato 18 luglio presso il Centro Pacetti

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Dopo il successo degli scorsi anni torna anche per l’estate 2026 la “Festa delle Associazioni”. La manifestazione organizzata dall’Auser Insieme Aps Monteprandone, con il patrocinio del Comune, si terrà sabato 18 luglio al Centro Pacetti di Centobuchi di Monteprandone.

Sarà una festa realizzata con la collaborazione di tutte quelle associazioni che, durante l’anno, svolgono le proprie attività nella struttura di proprietà comunale e alla quale la comunità di Centobuchi e Monteprandone è invitata a partecipare.

Dalle 19, tante le iniziative che si susseguiranno dentro e fuori dal Pacetti e gli stand gastronomici a cura di 55alCuore.

Alle 20 partiranno gare di burraco e di bridge animate dagli “Amici del Burraco” e dall’Asd Bridge Centobuchi. A seguire, dalle ore 21, le allieve e gli allievi dell’associazione Danzando sul pentagramma si esibiranno in uno spettacolo di danza classica e moderna.

Clou della festa sarà la Sfilata Cane Padrone, con i nostri amici a quattro zampe che faranno bella mostra di sé accanto al proprio proprietario. Realizzata in collaborazione dell’associazione E.R.A. Ambiente Giano AP Odv che si occupa di tutela degli animali, randagismo e del brutto fenomeno dell’abbandono degli animali nel periodo estivo, la sfilata si terrà dalle ore 22. Le iscrizioni partiranno però alle ore 20. Per informazioni 3486008387.

Dopo le premiazioni dei primi tre cagnolini classificati, la serata si concluderà alle ore 23 con la Compagnia teatrale “Anime sul palco” che proporrà una replica dello spettacolo Auser sul palco tenuta dai ragazzi e dalle ragazze del corso di teatro.

Non mancherà la collaborazione con l’Avis Monteprandone che allestirà un gazebo per incentivare la donazione del sangue e la presenza dell’Associazione D100 che illustrerà le proprie attività incentrate sui giochi di ruolo.