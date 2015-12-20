Peschereccio rischia di affondare nel porto di San Benedetto del Tronto Intervenuti i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera

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Nella mattinata odierna, il personale della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto è intervenuto d’urgenza, presso la banchina Malfizia, a seguito di una segnalazione riguardante un peschereccio ormeggiato che rischiava di affondare, per un importante allagamento dello scafo, la cui causa è in corso di accertamento.

Giunto immediatamente sul posto, il personale militare ha accertato le condizioni generali del peschereccio e, congiuntamente all’equipaggio dell’unità, ha provveduto ad azionare la pompa di esaurimento allo scopo di svuotare lo scafo.

Contestualmente, la Sala operativa della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono prontamente giunti con personale e mezzi specializzati, contribuendo ad accelerare le operazioni di svuotamento.

Una volta esaurita l’acqua presente a bordo, il peschereccio è attualmente mantenuto in galleggiamento agli ormeggi in condizioni di sicurezza, sotto la stretta vigilanza dell’equipaggio e la supervisione dell’Autorità Marittima.