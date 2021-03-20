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Chiuso per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di Montefiore dell’Aso

A partire da martedì 21 aprile

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Poste Italiane

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di piazza Antognozzi 4 a Montefiore dell’Aso, da martedì 21 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Montefiore dell’Aso la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Massignano, in Via della Rimembranza 11, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45, dotato di ATM Postamat per tutte le operazioni consentite.

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