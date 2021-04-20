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San Benedetto del Tronto, 36enne in carcere con l’accusa di pedopornografia

In casa sua sarebbero stati rinvenuti centinaia di file dai contenuti sessualmente espliciti

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Si trova recluso in carcere il 36enne di San Benedetto del Tronto arrestato venerdì 22 maggio dalla Polizia di Stato. Pesantissime le accuse mosse nei suoi confronti: sarebbe stato trovato in possesso di materiale pedopornografico.

In occasione della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, infatti, gli agenti avrebbero rinvenuto centinaia di file dai contenuti sessualmente espliciti, molti dei quali con protagonisti giovanissimi e persino bambini.

Nella giornata di giovedì 28 maggio l’uomo, posto momentaneamente agli arresti domiciliari, è finito davanti al Gip, che ha disposto per lui il trasferimento in una struttura carceraria della zona.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Venerdì 29 maggio, 2026 
alle ore 17:35
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