Esercitazione antincendio al porto di San Benedetto del Tronto Simulato l'incendio di un peschereccio

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Si è conclusa con esito del tutto positivo la complessa esercitazione antincendio coordinata, nella mattinata di oggi, dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto.

L’evento, già annunciato nei giorni scorsi, ha testato sul campo sia l’efficacia dei protocolli di sicurezza sia la velocità di reazione di tutte le Amministrazioni coinvolte.

La simulazione ha previsto un grave incendio a bordo di un’unità da pesca, ormeggiata al Molo Nord del porto di San Benedetto del Tronto.

Un incendio a bordo, ma non solo. Anche un marittimo rimasto ustionato e il rischio imminente di uno sversamento di idrocarburi: è questo il complesso scenario d’emergenza che ha messo alla prova i soccorritori.

L’operazione ha visto collaborare in stretta sinergia il personale della Guardia Costiera sambenedettese, i Vigili del Fuoco, il 118, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto.

Un’emergenza a 360 gradi – partita con la segnalazione di allarme al Numero Unico per le Emergenze 112, lo spegnimento delle fiamme, l’evacuazione, il primo soccorso ed infine la bonifica ambientale – affrontata con tempi di reazione impeccabili. Un compito tutt’altro che facile, il cui successo ha confermato la perfetta coordinazione tra tutti i soggetti coinvolti.

“Il bilancio di questa giornata è assolutamente positivo”, ha sottolineato il Comandante della Capitaneria di porto – Capitano di Fregata Giuseppe Quattrocchi. “Questa simulazione ha confermato l’efficacia dei nostri protocolli, ma il vero valore aggiunto è stata la perfetta intesa tra tutte le Amministrazioni coinvolte, che hanno operato all’unisono. Garantire la sicurezza in mare ed in porto richiede uno sforzo corale: oggi abbiamo dato prova di essere una macchina dei soccorsi solida, pronta e flessibile”

L’evento di oggi dimostra infatti come la preparazione e la consapevolezza siano le armi migliori a tutela degli incidenti, tanto in mare quanto nel porto.

Un traguardo che conferma la determinazione della Capitaneria di porto e degli attori coinvolti, tutti uniti nel comune obiettivo di garantire sempre più elevati standard di sicurezza.