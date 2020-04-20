Sabato 30 maggio a Monteprandone c’è l’iniziativa “BIMBIMBICI” Appuntamento a Centobuchi a partire dalle ore 15.00

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L’Amministrazione Comunale di Monteprandone, in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di San Benedetto del Tronto, organizza per sabato 30 maggio, alle ore 15, con ritrovo in piazza dell’Unità a Centobuchi, l’evento BIMBIMBICI, evento nazionale che da 25 anni viene realizzato dalla FIAB Italia.

Il programma del pomeriggio, pensato per promuovere la mobilità attiva e l’uso della bicicletta fin dall’età scolara, prevede una prima parte dedicata alla sicurezza e all’educazione stradale tenuta dagli esperti della FIAB di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la Polizia Locale di Monteprandone; successivamente si partirà per un breve tour in bicicletta per le strade del paese, alla scoperta di un antico borgo.

Da piazza dell’Unità, passando da via Circonvallazione Sud, via Borgo Nuovo, fino a Contrada Molino dove si conoscerà le storie del Mulino Nicolai costruito nel XVI secolo, su terreni appartenuti ai monaci dell’Abbazia di Farfa in Sabina che, grazie alla famiglia Nicolai, nel XVIII divenne uno dei più importanti della regione e della Chiesa Nicolai costruita come chiesa di famiglia in seguito al 1857 dopo la consacrazione sacerdotale di Giacinto Nicolai, terzogenito di Nicola.

A tutti i partecipanti verrà donato un gadget. A conclusione del giro la Pasticceria Cruciani offrirà una merenda a tutti i partecipanti.

“L’iniziativa punta a coinvolgere i bambini e le loro famiglie in un pomeriggio interamente dedicato all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto di mobilità dolce e sostenibile – spiegano il sindaco Sergio Loggi e il consigliere alla mobilità sostenibile Matteo Spinozzi – è una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo sui temi della mobilità. Tra tutte ricordiamo il Biciplan, il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica, primo stralcio funzionale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che punta a trasformare Centobuchi e Monteprandone in una città dove la moderazione della velocità, la sicurezza e la condivisione dello spazio diventano la base di una nuova cultura della mobilità. Aspettiamo tutti i bambini e le bambine con le loro bici per conoscere il nostro territorio e trascorrere un pomeriggio insieme a spasso per il nostro paese”.