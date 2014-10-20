Sviluppo delle aree interne, a Montalto delle Marche il “Laboratorio del Dopo” Giovedì 4 e venerdì 5 giugno

Come rendere vivi, gestibili e produttivi gli investimenti nelle aree interne dopo il PNRR? È da questa domanda che nasce LABORATORIO DEL DOPO, l’iniziativa in programma il 4 e 5 giugno 2026 al Teatro Comunale della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche. Due giorni sul futuro dei borghi e dei territori fragili, promosse da Marchingegno, in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo, con il patrocinio e il supporto del Comune di Montalto delle Marche e di Fondazione Marche Cultura.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, ad aprire i lavori giovedì 4 giugno saranno Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura e Giorgia Latini, Vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Numerosissimi saranno poi gli interventi del 4 e 5 giugno, tra stakeholders, istituzioni nazionali e locali, e ancora esperienze private e del Terzo Settore. Le conclusioni del 5 giugno saranno poi affidate a Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo per il sisma 2016.

L’incontro prende avvio dall’esperienza di Metroborgo MontaltoLab, progetto di rigenerazione territoriale sviluppato nel borgo marchigiano nell’ambito del PNRR (Linea A bando Borghi), per aprire una riflessione più ampia sul futuro delle aree interne italiane. Non basta recuperare spazi, riqualificare edifici, realizzare infrastrutture: la vera sfida comincia dopo i cantieri, quando gli investimenti devono trasformarsi in servizi, economie, lavoro, comunità e nuove forme di abitabilità. Due giornate di confronto tra istituzioni, università, esperti, imprese, enti del terzo settore e operatori territoriali per interrogarsi su una questione oggi decisiva: come si costruisce il “dopo” degli investimenti pubblici? Come si passa dalla spesa alla gestione, dall’intervento al processo, dal progetto alla permanenza?

La prima giornata, giovedì 4 giugno, sarà dedicata al percorso di lavoro di Metroborgo MontaltoLab e ai primi risultati dell’Osservatorio attivato sul progetto, coordinato da Alessandro Crociata e Pierluigi Sacco. A seguire, un confronto con i soggetti che stanno contribuendo alla realizzazione del progetto, per restituire non solo ciò che Metroborgo sta producendo in termini materiali, ma anche ciò che sta generando in termini di metodo, alleanze, competenze e valore territoriale.

La giornata di venerdì 5 giugno sarà invece articolata attorno a due grandi temi strategici per il futuro dei territori fragili.

Il primo panel, dedicato a “Imprenditorialità e sviluppo delle aree interne”, affronterà il tema delle condizioni necessarie perché un territorio possa diventare fertile per chi sceglie di avviare un’impresa, restare, investire o costruire nuove traiettorie di sviluppo locale. Al centro, il ruolo delle economie ibride e intersettoriali, in cui cultura, turismo, agricoltura, paesaggio, artigianato, sociale e innovazione si intrecciano nella costruzione di modelli radicati nei luoghi e capaci di produrre valore durevole.

Il secondo panel, “Spazi pubblici e sostenibilità: forme di collaborazione tra pubblico e privato”, si concentrerà invece sulla gestione post-PNRR degli spazi rigenerati: chi li anima, con quali risorse, attraverso quali servizi e con quali modelli di governance.

Il confronto metterà al centro la sostenibilità nel tempo degli investimenti pubblici e la costruzione di nuove alleanze territoriali tra amministrazioni, imprese, terzo settore e comunità locali.

L’iniziativa costituisce la sessione conclusiva del percorso specialistico on the job di 60 ore “Aree interne in evoluzione: strategie green e creative per territori fragili”, promosso e organizzato da Marchingegno, e vede la collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo. L’evento è anche accreditato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno, con il riconoscimento di 10 CFP.

L’evento è aperto a tutti. Per partecipare è consigliata l’iscrizione entro il 3 giugno al link: https://forms.gle/k53NVvvQbXRCeZC17.