Ascoli Piceno, aggrediscono tre giovani in un’abitazione in zona Solestà: sei arresti L'episodio risale allo scorso 12 maggio

I Carabinieri del comando di Ascoli, alle prime luci dell’alba di giovedì 4 giugno, hanno dato esecuzione a sette misure cautelari emesse dal Tribunale del capoluogo piceno.

Tali provvedimenti fanno riferimento a un episodio risalente allo scorso 12 maggio. In quell’occasione sette giovani, di età compresa tra i 19 e i 32 anni, avevano fatto irruzione in un appartamento in zona Solestà armati di bastoni, coltelli e altre armi bianche: avevano quindi aggredito selvaggiamente altri tre ragazzi, per poi darsi alla fuga dopo aver devastato l’abitazione.

Nelle settimane successive a quanto accaduto, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare i presunti responsabili grazie alle diverse telecamere situate nei paraggi del luogo dove si è verificata l’aggressione.

Così, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli, per due giovani si sono aperte le porte del carcere per i reati di tentato omicidio e violazione aggravata di domicilio: quest’ultima accusa è stata rivolta anche ad altri quattro individui, ora agli arresti domiciliari, mentre continuano le ricerche per assicurare alla giustizia anche il settimo componente del commando.