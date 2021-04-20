A Centobuchi di Monteprandone l’incontro pubblico “Processo al cane” Promosso dallo Sportello Benessere Animale, si svolgerà martedì 9 giugno

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Sicurezza e convivenza in città: lo Sportello Benessere Animale organizza un incontro pubblico con l’esperta Alessandra Laureano.

Un evento aperto a tutti i cittadini per imparare a interpretare il comportamento dei cani, prevenire le situazioni spiacevoli e garantire il diritto di camminare serenamente per le strade urbane.

Martedì 9 giugno, ore 20:30 a Centobuchi di Monteprandone in zona piazza dell’Unità.

Camminare per le strade della propria città in totale serenità è un diritto fondamentale che appartiene a tutti: persone e cani. Per esplorare il tema della percezione di sicurezza urbana e promuovere una coabitazione armoniosa, lo Sportello Benessere Animale organizza un incontro pubblico speciale rivolto a tutta la cittadinanza residente e non.

L’evento nasce dall’esigenza di fornire ai cittadini gli strumenti giusti per sapersi comportare correttamente in presenza di un cane. Molto spesso, infatti, la paura o l’insicurezza derivano dalla mancata conoscenza del linguaggio del migliore amico dell’uomo.

Saper interpretare i segnali visivi e comportamentali degli animali è la chiave principale per prevenire ed evitare situazioni spiacevoli nei contesti quotidiani.

Durante l’incontro verranno analizzati diversi scenari e comportamenti tipici che possono generare dubbi o tensioni: un cane che abbaia, che ringhia, che scodinzola o che salta addosso; ma anche l’atteggiamento di un animale che rimane fermo o che decide di allontanarsi.

Si parlerà inoltre di come dinamiche legate a contesti affollati, stress urbani o alla gestione di risorse possano influenzare le reazioni dei quattro zampe.

Il fulcro del dibattito ruoterà attorno a una domanda centrale: come possiamo convivere serenamente con e tra cani ed umani?

A rispondere a questo interrogativo e a guidare i partecipanti ci sarà la dottoressa Alessandra Laureano, stimata veterinaria comportamentalista, che offrirà una panoramica scientifica e pratica per migliorare la qualità della vita comunitaria.

Nell’occasione lo Sportello Benessere Animale darà spazio anche alla raccolta di materiale per la nuova Oasi del Rifugio Canalba.

L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni: sportellobenessereanimale@gmail.com – 3288230628 whatsApp