Nastro Rosa Tour 2026, quinto posto per il Circolo Nautico Sambenedettese In occasione della tappa Venezia-Cattolica

122 Letture Sport

La prima tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, partita da Venezia a mezzogiorno del 4 giugno, si è conclusa il 5 giugno a Cattolica. Il Circolo Nautico Sambenedettese (CNS), rappresentato in questa tappa da Alberto Palmieri (già vincitore di tappa nella scorsa edizione) e Lorenzo Cameli (detentore del record di traversata in solitario dell’Adriatico con imbarcazione laser) si è classificato al quinto posto.

Un dettaglio distintivo del Nastro Rosa Tour è l’assegnazione a ogni equipaggio del nome di uno dei fari che il tour incrocerà lungo le sue rotte. L’imbarcazione del CNS porta il nome di “Faro Punta Eufemia” (Vieste).

La vittoria della tappa è andata all’equipaggio dell’Aeronautica Militare, seguito da Exe Sailing Club e Marina Militare

Andrea Novelli, Direttore Sportivo Vela del CNS ha commentato così il risultato: “Una tappa molto complicata, con una transizione di vento notturna che ha fatto sì che i primi cinque fossero vicinissimi tra loro. Abbiamo accarezzato l’idea del podio per molto tempo, i ragazzi hanno sfoderato una prova fantastica, siamo soddisfatti ma c’è un po’ di amaro in bocca, perché siamo consapevoli dell’ottima prova di Alberto e Lorenzo”.

È importante ricordare che gli equipaggi in gara sono sempre composti da due persone, dunque gli atleti del Circolo Nautico Sambenedettese convocati si alterneranno in questo Giro d’Italia che dura un mese. Questi sono tutti i partecipanti del CNS: Caucci, Salvi, Novelli, Cameli, Sciarra, Eusebi ,Pincherle, Scarpetti, Barbieri, Monti, Straffi, Palmieri, Rinaldi, Bonetti e Mannozzi per il supporto/logistico meteo da terra.