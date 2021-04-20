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A giugno nuovi controlli autovelox lungo le strade del Piceno

Si inizia giovedì 11 giugno

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Autovelox

L’Amministrazione provinciale, nell’ambito delle strategie di potenziamento della sicurezza stradale, ha predisposto la ripresa delle attività di rilevamento della velocità tramite strumentazione mobile e postazioni fisse. L’iniziativa, in stretta sinergia con i comuni, persegue i seguenti obiettivi: ridurre l’incidentalità mediante un controllo capillare dei limiti di velocità, supportare la fluidità del traffico nelle arterie a maggiore densità veicolare e rispondere alle segnalazioni di criticità pervenute dai centri abitati e lungo le tratte extraurbane.

Il servizio, a partire dal mese di giugno, interesserà progressivamente tutte le strade di competenza provinciale sulla base di una programmazione dinamica, articolata in giorni prestabiliti e specifiche fasce orarie. Le tratte interessate saranno concordate con le amministrazioni comunali e comunicate, di volta in volta, dando priorità alle strade dove si registrano frequenti violazioni o pericoli per l’utenza.

Il monitoraggio in questo mese si svolgerà esclusivamente nella fascia oraria 8.30 – 13 e riguarderà le seguenti arterie: giovedì 11 giugno la S.R 235 dal Km. 199+350 al Km. 202+250; martedì 16 la S.P. 92. dal Km. 12+500 al Km. 14+000; martedì 23 la S.S. 16 dal Km. 378+000 al Km. 380+000 e, infine, martedì 30 giugno la SS 259 Km. 22+000 al Km. 23+000.

Le postazioni di controllo saranno adeguatamente segnalate da apposita cartellonistica verticale fissa o mobile. Si rammenta agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità disposti a tutela dell’incolumità propria e di mantenere un atteggiamento prudente alla guida.

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