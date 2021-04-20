A giugno nuovi controlli autovelox lungo le strade del Piceno Si inizia giovedì 11 giugno

L’Amministrazione provinciale, nell’ambito delle strategie di potenziamento della sicurezza stradale, ha predisposto la ripresa delle attività di rilevamento della velocità tramite strumentazione mobile e postazioni fisse. L’iniziativa, in stretta sinergia con i comuni, persegue i seguenti obiettivi: ridurre l’incidentalità mediante un controllo capillare dei limiti di velocità, supportare la fluidità del traffico nelle arterie a maggiore densità veicolare e rispondere alle segnalazioni di criticità pervenute dai centri abitati e lungo le tratte extraurbane.

Il servizio, a partire dal mese di giugno, interesserà progressivamente tutte le strade di competenza provinciale sulla base di una programmazione dinamica, articolata in giorni prestabiliti e specifiche fasce orarie. Le tratte interessate saranno concordate con le amministrazioni comunali e comunicate, di volta in volta, dando priorità alle strade dove si registrano frequenti violazioni o pericoli per l’utenza.

Il monitoraggio in questo mese si svolgerà esclusivamente nella fascia oraria 8.30 – 13 e riguarderà le seguenti arterie: giovedì 11 giugno la S.R 235 dal Km. 199+350 al Km. 202+250; martedì 16 la S.P. 92. dal Km. 12+500 al Km. 14+000; martedì 23 la S.S. 16 dal Km. 378+000 al Km. 380+000 e, infine, martedì 30 giugno la SS 259 Km. 22+000 al Km. 23+000.

Le postazioni di controllo saranno adeguatamente segnalate da apposita cartellonistica verticale fissa o mobile. Si rammenta agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità disposti a tutela dell’incolumità propria e di mantenere un atteggiamento prudente alla guida.