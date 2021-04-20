Dal 19 al 21 giugno torna “Cantine al Borgo” Monteprandone si prepara a ospitare la quarta edizione della manifestazione

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Arriva l’estate e torna “Cantine al Borgo”. Il Wine Festival di Monteprandone, giunto alla quarta edizione, si terrà da venerdì 19 a domenica 21 giugno, a partire dalle ore 19, nelle vie e nella piazze del borgo storico.

Organizzata da ASD Monteprandone con il patrocinio del Comune di Monteprandone e della Proloco Monteprandone, con il sostegno della Banca del Piceno, della CNA Picena e della PicenAmbiente e diverse aziende private, la manifestazione è un viaggio alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del territorio, accompagnato dai sapori della tradizione locale, musica e atmosfere uniche.

La rassegna quest’anno coinvolge 23 cantine (Cerbero, Il Conte di Villa Prandone, Capecci, Il Sapore della Luna, Maroni, Centanni, Lorese, Saladini Pilastri, Villa Imperium, Clara Marcelli, Cantine di Castignano, Talamonti, Casal Farneto, Quinti , Walter Mattoni, Numa, Tenuta della Lealtà, Allevi, Spinelli, Bossanova, Ninni, Illuminati, Coevino), 10 attività commerciali (Ristorante San Giacomo, Pub Re Nero, Pizzeria Maison, Enoteca 23, Ristorante Tiamare, Bottega di Barbara. Ristorante Roma Torano

180 gradi, Lù Pà per i dolci e Bar Endrix per i cocktail in seconda serata) e l’associazione organizzatrice ASD Monteprandone, che proporranno degustazioni di vini, prodotti tipici e specialità culinarie a tema, sia in stand allestiti in centro che nei locali esterni e di proprietà in un clima di coinvolgimento e accurata organizzazione.

La modalità di partecipazione è molto semplice, si acquista all’ingresso un ticket degustazione singolo da 15 euro per 6 calici (più cauzione di 5 € per un calice) oppure un kit degustazione coppia da 25 euro per 10 calici (più cauzione di 10 € per due calici).

Tutte le sere sarà possibile vivere la magia di degustare un calice di vino nel borgo storico, con musica di sottofondo in filodiffusione e dal vivo nella serata di sabato 20 giugno (dj set dopo le 22:30 con dj Parrot), dalle 19 alle 24, arrivando di sicurezza con un bus navetta gratuito con partenze da San Benedetto del Tronto e da Centobuchi.

Anche all’interno dell’edizione 2026 di Cantine al Borgo, ci saranno eventi collaterali organizzati in sinergia con l’Amministrazione comunale che arricchiranno le serate.

Si parte venerdì 19 giugno, alle 21:30, a Palazzo Parissi, con la presentazione di “Autentiche” libro di Daniela Tiburzi. Il volume è un inno alle donne che ogni giorno affrontano la vita con coraggio, intelligenza e dedizione. Portatrici di un’energia emotiva unica, sanno creare legami profondi, curare le ferite invisibili e far fiorire relazioni vere. In questo nuovo volume, Daniela Tiburzi intreccia le sue competenze in coaching e comunicazione per offrire spunti di riflessione, strumenti pratici e ispirazioni concrete. “Autentiche” non è solo un libro: è un tributo alla capacità delle donne di accogliere l’inaspettato con amore, resilienza e determinazione.

Sabato 20 giugno torna la Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia, iniziativa organizzata in tutti i borghi aderenti all’associazione nazionale di cui Monteprandone fa parte. Quest’anno l’iniziativa prevede una spettacolo teatrale dedicato al più eminente drammaturgo della cultura occidentale William Shakespeare dal titolo “Shakespeare in love” per la regia di Marco Santamaria. L’evento in tre repliche ore 21, ore 21:45 e ore 22:30, si terrà in via degli Orti, nel cuore del borgo storico. Basta recarsi negli orari dello spettacolo al punto IAT di via Corso.

Domenica 21 giugno Monteprandone dà il benvenuto all’estate con due iniziative dedicate al Solstizio d’Estate il giorno più lungo dell’estate. Alle ore 5, all’alba, ci sarà una sessione di yoga con Selvaggia Magni, ritrovo in piazza dell’Aquila. Mentre alle 19 l’appuntamento è al Lavatoio comunale, via Borgo da Sole, con lo spettacolo musicale della violinista Erika Vagnoni. Due momenti dedicati a chi vuole godere delle bellezze del borgo storico rinfrancando spirito e corpo.

Novità, sorprese ed altre informazioni su fermate ed orari di autobus sono reperibili sulle pagine social dell’evento. Facebook/Instagram : Cantine al Borgo

Per ulteriori informazioni asd.monteprandone@gmail.com