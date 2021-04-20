Consegnati i lavori per la scuola “Don Giussani” di Ascoli Piceno Previsti interventi di adeguamento sismico per oltre 7 milioni di euro

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Sono stati consegnati i lavori per l’intervento di adeguamento sismico della scuola primaria “Don Giussani” di Ascoli Piceno, situata nel quartiere Monticelli. L’opera rientra nel percorso di ricostruzione pubblica post sisma 2016 ed è finanziata nell’ambito dell’Ordinanza Speciale n. 3/2021.

L’importo del progetto esecutivo, aggiornato con Ordinanza Speciale n. 140 del 29 dicembre 2025, è pari a 7.609.146 euro. I lavori, prevedono un importo di 5.401.538,39 euro, di cui 119.801,16 euro per oneri della sicurezza. L’importo contrattuale è pari a 4.579.171,90 euro oltre IVA. La durata complessiva dell’intervento è stimata in 365 giorni consecutivi.

“Con la consegna dei lavori della scuola Don Giussani compiamo un altro passo concreto nella ricostruzione del patrimonio scolastico di Ascoli Piceno e dell’intero cratere sismico – dichiara il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli – Le scuole sono una priorità assoluta: sono luoghi di formazione, socialità e comunità, ma anche presidi fondamentali per garantire futuro e permanenza nei territori colpiti dal sisma. Questo intervento consentirà di restituire a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico un edificio più sicuro, funzionale, moderno ed efficiente dal punto di vista energetico”.

“Proseguiamo con la rigenerazione delle scuole. La ricostruzione dei plessi scolastici è una nostra priorità assoluta, e oggi diamo il via al cantiere della Don Giussani. Questo è un momento significativo per noi, perché questo quartiere ha un posto speciale nel cuore di tante generazioni di bambini, me compreso, dato che è stata la mia scuola elementare. Qui generazioni di studenti hanno vissuto gli anni più belli della loro vita e stretto amicizie che dureranno per sempre. Mentre continuiamo con la ricostruzione, siamo soddisfatti dei progressi fatti finora e ci impegniamo a portare avanti la rigenerazione e il miglioramento sismico di tutte le nostre scuole” dichiara il sindaco Marco Fioravanti.

Il progetto prevede l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza strutturale e la fruibilità degli spazi, intervenendo anche sugli aspetti energetico-impiantistici, acustici, antincendio, igienico-sanitari e di sostenibilità ambientale.

L’edificio si sviluppa su tre livelli fuori terra e ospita funzioni scolastiche articolate tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. La scuola primaria è dimensionata per accogliere fino a 500 alunni, con locali destinati a 20 classi da 25 alunni ciascuna. Per la scuola dell’infanzia è prevista una nuova distribuzione degli spazi interni, in grado di accogliere 170 alunni, con locali funzionali a 6 classi da 25 alunni e una classe da 20 alunni. Tra le principali opere previste figurano la riqualificazione generale degli interni, con particolare attenzione agli spazi didattici, il rifacimento del manto della copertura piana, la sostituzione dei lucernai, la rimozione della serra solare, il rifacimento del pacchetto del solaio di copertura, la tinteggiatura dei prospetti con fantasia tipo “murales” e la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola dell’infanzia.

Gli interventi strutturali sono classificati come interventi di adeguamento ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, con particolare riferimento agli edifici scolastici. Il progetto comprende inoltre interventi di efficientamento energetico per i quali è previsto l’accesso agli incentivi GSE, con un valore previsionale pari a 545.373,95 euro, relativi a isolamento termico di superfici opache, sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, sistemi efficienti di building automation e sistemi ibridi a pompa di calore.

Sono inoltre previste opere e lavorazioni funzionali all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.