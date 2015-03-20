Grottammare, possibile sospensione dell’erogazione d’acqua Nella giornata di lunedì 15 giugno

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La CIIP spa ha comunicato una possibile sospensione dell’erogazione idrica per la giornata di lunedì 15 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

La decisione è legata all’opera di manutenzione straordinaria che sta interessando via Ballestra, dove sono state rinnovate due condotte distributrici dell’acqua potabile per migliorarne l’efficienza, ridurre le dispersioni e garantire la massima affidabilità della rete idrica locale.

L’interruzione del servizio interesserà la zona a sud di via Battisti, a est della Ss16, a nord del torrente Tesino, parte di via della Fratellanza e le utenze sulla SS16-via Bernini a sud del civico nr. 100.

Più precisamente: via Battisti, via Sauro, via Perozzi, via Ballestra, via Crivelli, via Giotto, via Cimabue, via Mediterraneo, via Tintoretto, via Bambini di Beslan, via Botticelli, via De Chirico, via Pertini, via Picasso, via della Fratellanza, via Bernini, via Marconi, via XX Settembre, via dei Piceni, via Pola, viale De Gasperi, via Sacconi, via da Vinci, via Michelangelo, via De Carolis, via Egeo, via Tirreno, via De Curtis, via Licini, via Modigliani.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività della Scuola dell’Infanzia di via Battisti, la CIIP spa ha assicurato la presenza di un’autobotte a servizio della scuola fin dalla prima mattina.

Si rinvia al Numero Verde Clienti CIIP 800 216 172 per ulteriori informazioni o segnalazioni.