Ritrovato il turista 82enne scomparso a San Benedetto del Tronto Dell'anziano si erano perse le tracce nella mattinata di mercoledì 1° luglio

Rintracciato nella mattinata di giovedì 2 luglio il turista di 82 anni di cui si erano perse le tracce da circa ventiquattr’ore a San Benedetto del Tronto.

L’anziano, originario della Repubblica Ceca, fa parte di una comitiva di suoi connazionali in vacanza sul litorale piceno. Intorno alle ore 8.00 di mercoledì, si sarebbe allontanato dalla struttura ricettiva di Porto d’Ascoli dove alloggiava, sparendo nel nulla.

Le ricerche sono scattate nelle ore immediatamente successive alla scomparsa e hanno visto scendere in campo Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Finalmente, nelle prime ore della mattinata di giovedì, l’uomo è stato individuato nei pressi di uno chalet sulla costa, in condizioni di salute tutto sommato buone: affidato ai sanitari del 118, è poi stato trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.