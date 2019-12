Incidente mortale sull’Ascoli Mare tra gli svincoli di Spinetoli e Monsampolo del Tronto Il bilancio dell'accaduto è di una vittima e di una ferita grave

Nuovo incidente mortale sul raccordo Ascoli-Mare nella giornata di mercoledì 18 dicembre: fatale l’impatto tra due automobili verificatosi intorno alle 11.00 tra gli svincoli di Spinetoli e Monsampolo del Tronto.

A perdere la vita è stata Zena Michettoni, 72enne ascolana al volante di una Fiat Punto che si è scontrata per cause in fase di accertamento con la Fiat 500 condotta da una 26enne di San Benedetto del Tronto, C.T.

Proprio quest’ultima è stata tratta in salvo in extremis da due automobilisti di passaggio, che l’hanno estratta all’ultimo momento dalla sua vettura in fiamme. La giovane è stata quindi trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dov’è arrivata in codice rosso.

Per Zena Michettoni, rimasta incastrata tra le lamiere del proprio veicolo fino all’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, è invece scattato il trasporto all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto: qui l’anziana è tuttavia spirata nel giro di pochi minuti senza che il personale medico potesse fare alcunché.

Il tratto stradale in questione è rimasto interdetto alla circolazione per diverse ore, riaprendo solamente nel primo pomeriggio dopo che la sede stradale è stata ripulita di tutti i detriti.